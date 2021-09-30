Гомельская филармония откроет концертный сезон проектом "25 миля в стиле рок"

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная филармония 1 октября открывает 55-й концертный сезон эксклюзивным музыкальным проектом эстрадно-симфонического оркестра имени Ю.А.Василевского - "25 миля в стиле рок. Оркестру - 25 лет", сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Со сцены Гомельского общественно-культурного центра прозвучат самые популярные рок-произведения. В программе концерта известнейшие композиции, которые исполнялись в трех проектах оркестра "В стиле рок". Художественный руководитель и главный дирижер - Станислав Шныр.

"Красота и торжественность звучания симфонического оркестра соединится с мощнейшим напором и драйвом рока, бьющей через край энергией зала. Голоса артистов зазвучат как сольно, так и сольются в единое целое", - рассказали в областной филармонии.

Организаторы обещают слушателям невероятную атмосферу в путешествии по хитам оркестра. Начнется оно в 18.30.-0-