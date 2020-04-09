Гомельский облдрамтеатр покажет премьеру спектакля "Вишневый сад"

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе А.П.Чехова состоится на сцене Гомельского областного драматического театра 11 апреля, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

За 80-летнюю историю облдрамтеатра пьеса "Вишневый сад" ставится впервые. "Этот спектакль в постановке заслуженного артиста России Зураба Нанобашвили обещает новый, свежий, современный взгляд на классическую пьесу", - рассказали в театре.

Выбор пьесы объясняют ее актуальностью для думающих людей во все времена. "Вопросы, которые в ней звучат, были и остаются: почему так бездарно растрачивают свою жизнь люди; почему так легкомысленно относятся к близким; почему так безответственно тратят слова и жизненные силы, как будто бы полагая, что будут жить вечно, и будет возможность прожить жизнь набело, заново? Герои пьесы заслуживают и жалости, и беспощадного смеха сквозь невидимые миру слезы", - отметили в учреждении.

Жанр постановки обозначен как "история одной семьи в четырех картинах". В спектакле заняты ведущие артисты театра и молодое поколение: Юрий Фейгин, Сергей Лагутенко, Юрий Мартинович, Анастасия Задорина, Андрей Шидловский, Сергей Артеменко, Алексей Бычков, Михаил Гришечкин, Вера Грицкевич, Виталия Тишкова, Лилия Гостева, Дмитрий Байков, Павел Кордик, Павел Соловьев, Мария Ходякова, Гиорги Чантурия. Художник-постановщик - Татьяна Стысина.

"Вишневый сад" - последняя пьеса А.П.Чехова, создана за год до его смерти, накануне первой русской революции. Она наполнена предчувствием больших перемен, потрясших вскоре Российскую империю.

Впервые "Вишневый сад" был поставлен на сцене Московского художественного театра в 1904 году. Роль Гаева сыграл К.С.Станиславский, а образ Лопахина воплотил Л.М.Леонидов, чье имя навсегда связано с историей Гомельского областного драматического театра. Именно студенты ГИТИСа курса народного артиста СССР Л.М.Леонидова стали основой труппы гомельского театра в 1939 году.-0-