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06 декабря 2019, 20:29

Гомельский облдрамтеатр уже 80 лет вносит вклад в сокровищницу белорусского искусства - Соловей

6 декабря, Гомель /Корр.БЕЛТА/. На протяжении 80 лет Гомельский областной драматический театр вносит весомый вклад в сокровищницу белорусского национального искусства. Об этом говорилось в приветственном слове председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, которое сегодня на праздничном вечере в честь юбилея театра зачитала управляющий делами облисполкома Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"История театра, славная биография его работников, впечатляющий ряд постановок на протяжении этих лет убедительно доказывают, что коллектив всегда нес людям огонь, порожденный талантами и высокими творческими поисками, ответственностью за нравственность и духовность общества", - говорилось в приветственном слове. Было отмечено, что творческая летопись театра содержит множество ярких страниц, которые повествуют о спектаклях, ставших легендарными, незабываемых актерских работах, успешных гастрольных и фестивальных выступлениях во многих городах ближнего и дальнего зарубежья.

"Сегодня коллектив успешно продолжает творческую эстафету прежних поколений работников театра, вносит весомый вклад в сокровищницу белорусского национального искусства. Успехи в творческой, экономической деятельности театра, его сотрудников неоднократно отмечались руководством страны, Гомельской области, Гомеля. Но самой главной оценкой является искреннее признание зрителей", - подчеркнул руководитель области.

В честь знаковой даты театру вручили сертификат на Br15 тыс. для приобретения светового оборудования. Кроме того, заслуженные награды - почетные грамоты, благодарности - получили работники учреждения.

Директор театра Оксана Руденок отметила, что театр - это храм, а каждый, кто в нем работает, - это творец с большой буквы. "Каждый из них вкладывает всю свою любовь, все свое творчество, чтобы радовать зрителей, дарить им незабываемые минуты встречи с искусством, с интересными спектаклями и ролями", - сказала она.

Более 40 лет в Гомельском облдрамтеатре работает заслуженный артист Беларуси Юрий Фейгин. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в театре берегут и почитают традиции, историю, а значит, у коллектива большое будущее.

Празднование 80-летия Гомельского областного драматического театра стало одним из мероприятий международного фестиваля театрального искусства "Славянские театральные встречи", который проходит в эти дни в областном центре.

История облдрамтеатра началась в 1939 году, когда в Гомеле был создан областной русский драматический театр. Открытие состоялось 20 декабря в здании деревянного цирка на улице Комсомольской. Премьерный спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя был встречен публикой с восторгом. В 1940-м правительство республики приняло решение о строительстве в Гомеле нового театрального здания, которое должно было принять первых зрителей в 1943 году, однако осуществиться планам помешала война.

В годы лихолетья в Гомеле была создана эстрадно-театральная бригада, которая за время войны дала более 2,5 тыс.концертов. Послевоенный театр возрождали Евгений Полосин и Сергей Остроумов. Из довоенного творческого состава им удалось собрать 14 человек.

В 1954 году на главной площади Гомеля выросло новое здание театра. В 1999 году коллектив театра получил звание заслуженного коллектива Республики Беларусь.-0-

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