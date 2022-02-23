"Город над серебряной рекой": символизм в работах белорусских художниц представят на выставке в Минске

23 февраля, Минск /Александра Сивакова - БЕЛТА/. Выставка художниц Анны Семилетовой и Галины Ивановой "Город над серебряной рекой" откроется 1 марта в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Название выставки - символическое обозначение и своеобразный ключ к прочтению творчества художниц. В их картинах часто присутствует изображение города, дома. Дом - символ центра мира, защиты, убежища, он олицетворяет вселенную, космическое пространство всего сущего, хранилище мудрости человечества и традиций. Данный образ также встречается в астрологии и мистических практиках.

"Дом в творчестве художника является своеобразным тайным храмом его идей, мыслей и творческих поисков. Каждая его часть имеет свое символическое прочтение. Один из самых интересных - образ окна, это очень распространенный элемент символизма в искусстве. Окно как маленькая дверца в другой мир, волшебный и загадочный, переход в другое измерение, в другую вселенную, со своими обитателями и физическими законами, оно символ многогранности мира и пространства", - отметили организаторы.

Как подчеркнули в галерее, символ серебряной реки также имеет особое прочтение. "Она символизирует звездный или Млечный Путь, и является потоком вселенской энергии, с которым неотъемлемо связано творчество. Река олицетворяет течение идей, поисков, мыслей и переживаний художника. Она также символизирует переход, путешествие в иной мир, прикосновение к чему-то сверхъестественному, начало духовного поиска", - рассказали в учреждении.

Анна Семилетова - белорусская художница родом из Минска. В 2002 году окончила Минский государственный колледж искусств, в 2007 году - Белорусскую государственную академию искусств. Участница республиканских художественных выставок с 2002 года.

Галина Иванова родилась в белорусской столице. В 2001 году закончила Минскую государственную гимназию-колледж искусств, в 2008-м - факультет декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств. С 2013 года член Молодежной секции Белорусского союза художников. Ее работы находятся в частных коллекциях в Нидерландах, России, Беларуси, Германии, Италии, Англии, США, Канаде, Швеции, Франции.

Посетить экспозицию можно по 14 марта.-0-