Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА

Гостиница "Буг" и новые жилые дома на улице Орджоникидзе в Бресте, сентябрь 1961 г.
Новости темы "1000-летие Бреста"
Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом. Один из древнейших городов современной Беларуси - Брест в нынешнем году отмечает 1000-летие.
Город над Бугом впервые упоминается в "Повести временных лет" в 1019 году. В 1390-м Брест первым среди белорусских городов получил Магдебургское право, а в 1553 году здесь открылась первая на белорусской земле типография.
История Бреста впитала множество прекрасных и драматических моментов, которые отражались и на внешнем облике города. Он неоднократно разрушался и восстанавливался, менялась архитектура, появлялись новые улицы - старые растворялись в прошлом.
БЕЛТА предлагает пролистать черно-белые фотографии и посмотреть, как выглядел Брест и брестчане в ХХ веке.
г. Брест-Литовск. Шоссейная улица, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА
Гимназия в Брест-Литовске, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА
Здание Центрального вокзала в г. Брест-Литовске, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА
Крестьяне деревни Грушево идут рыть рвы на шоссе Брест-Москва, декабрь 1943 года
Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год
Восстановление Брестской областной больницы, декабрь 1948 года. Фоторепродукция БЕЛТА
Бригадир бригады каменщиков П. Пиланта за работой на строительстве 24 квартирного дома, август 1951 года
Жюри просматривает фасоны платьев на сцене театра, июнь 1957 года
Брестский областной театр со стороны улицы Ленина, апрель 1958 года
Демонстрация моделей одежды в одном из ателье Бреста, март 1961 года
Один из организаторов и руководителей обороны Брестской крепости Герой Советского Союза П.М. Гаврилов беседует с жителями Бреста, июнь 1961 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой", ноябрь 1965 года
1 ноября 1965 года член Президиума ЦК КПСС К.Т.Мазуров прикрепил к знамени крепости орден Ленина и медаль "Золотая звезда", ноябрь 1965 года
Герой Советского Союза П.М.Гаврилов с молодёжью, май 1970 года
Брестская крепость - герой. Скульптура "Жажда", сентябрь 1971 года
Открытие мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сентябрь 1971 года
Въезд в Брест со стороны Варшавского шоссе, июль 1972 года
Гости из союзных республик на вечере интернациональной дружбы, январь 1973 года
Новое музыкальное училище в Бресте, март 1973 года
Группа школьников из Новогрудка в Бресткой крепости, март 1973 года
Баржа с рудой прибывает в Брестский речной порт, апрель 1973 года
Бульвар Тараса Шевченко, июль 1974 года
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Петр Климук с молодежью Бреста, сентябрь 1975 года
Второй секретарь ЦК Компартии Кубы, первый заместитель Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба товарищ Рауль Кастро в Брестской крепости, декабрь 1976 года
Брестский чулочный комбинат имени 50-летия СССР, апрель 1978 года
Железнодорожный вокзал, август 1978 года
Брестский завод "Газоаппарат" начал выпуск газовых плит новой конструкции, ноябрь 1978 года
На строительстве завода процезионных узлов, март 1979 года
Брестское производственное коврово-суконное объединение, октябрь 1980 года
В Бресте открылось троллейбусное движение, апрель 1981 года
В районе торгового центра по улице Московской, сентябрь 1981 года
Широкоэкранный кинотеатр "Беларусь", август 1982 года
Во время митинга по случаю присвоения брестской средней школе №2 имени Героев кубинской революции, июль 1983 года
Митинг в Брестской крепости в день 40-летия Победы, май 1985 года
Археологический музей "Берестье", июнь 1989 года
Музей спасенных художественных ценностей в Бресте, октябрь 1991 года
Брестская крепость. Холмские ворота, июнь 1992 года
Свято-Воскресенский храм, построенный в микрорайоне "Восток", август 1999 года
Брестские байкеры, июль 2000 года