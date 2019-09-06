Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА

Гостиница "Буг" и новые жилые дома на улице Орджоникидзе в Бресте, сентябрь 1961 г.

Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом. Один из древнейших городов современной Беларуси - Брест в нынешнем году отмечает 1000-летие.

Город над Бугом впервые упоминается в "Повести временных лет" в 1019 году. В 1390-м Брест первым среди белорусских городов получил Магдебургское право, а в 1553 году здесь открылась первая на белорусской земле типография.

История Бреста впитала множество прекрасных и драматических моментов, которые отражались и на внешнем облике города. Он неоднократно разрушался и восстанавливался, менялась архитектура, появлялись новые улицы - старые растворялись в прошлом.

БЕЛТА предлагает пролистать черно-белые фотографии и посмотреть, как выглядел Брест и брестчане в ХХ веке.

г. Брест-Литовск. Шоссейная улица, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА

Гимназия в Брест-Литовске, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА

Здание Центрального вокзала в г. Брест-Литовске, 1917 год. Фоторепродукция БЕЛТА

Крестьяне деревни Грушево идут рыть рвы на шоссе Брест-Москва, декабрь 1943 года

Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год

Восстановление Брестской областной больницы, декабрь 1948 года. Фоторепродукция БЕЛТА

Бригадир бригады каменщиков П. Пиланта за работой на строительстве 24 квартирного дома, август 1951 года

Жюри просматривает фасоны платьев на сцене театра, июнь 1957 года

Брестский областной театр со стороны улицы Ленина, апрель 1958 года

Демонстрация моделей одежды в одном из ателье Бреста, март 1961 года

Один из организаторов и руководителей обороны Брестской крепости Герой Советского Союза П.М. Гаврилов беседует с жителями Бреста, июнь 1961 года

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой", ноябрь 1965 года

1 ноября 1965 года член Президиума ЦК КПСС К.Т.Мазуров прикрепил к знамени крепости орден Ленина и медаль "Золотая звезда", ноябрь 1965 года

Герой Советского Союза П.М.Гаврилов с молодёжью, май 1970 года

Брестская крепость - герой. Скульптура "Жажда", сентябрь 1971 года

Открытие мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сентябрь 1971 года

Въезд в Брест со стороны Варшавского шоссе, июль 1972 года

Гости из союзных республик на вечере интернациональной дружбы, январь 1973 года

Новое музыкальное училище в Бресте, март 1973 года

Группа школьников из Новогрудка в Бресткой крепости, март 1973 года

Баржа с рудой прибывает в Брестский речной порт, апрель 1973 года

Бульвар Тараса Шевченко, июль 1974 года

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Петр Климук с молодежью Бреста, сентябрь 1975 года

Второй секретарь ЦК Компартии Кубы, первый заместитель Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба товарищ Рауль Кастро в Брестской крепости, декабрь 1976 года

Брестский чулочный комбинат имени 50-летия СССР, апрель 1978 года

Железнодорожный вокзал, август 1978 года

Брестский завод "Газоаппарат" начал выпуск газовых плит новой конструкции, ноябрь 1978 года

На строительстве завода процезионных узлов, март 1979 года

Брестское производственное коврово-суконное объединение, октябрь 1980 года

В Бресте открылось троллейбусное движение, апрель 1981 года

В районе торгового центра по улице Московской, сентябрь 1981 года

Широкоэкранный кинотеатр "Беларусь", август 1982 года

Во время митинга по случаю присвоения брестской средней школе №2 имени Героев кубинской революции, июль 1983 года

Митинг в Брестской крепости в день 40-летия Победы, май 1985 года

Археологический музей "Берестье", июнь 1989 года

Музей спасенных художественных ценностей в Бресте, октябрь 1991 года

Брестская крепость. Холмские ворота, июнь 1992 года

Свято-Воскресенский храм, построенный в микрорайоне "Восток", август 1999 года

Брестские байкеры, июль 2000 года