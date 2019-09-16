Государственный камерный оркестр Беларуси откроет сезон музыкой Вайнберга, Подгайца и Бетховена

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный камерный оркестр Беларуси под руководством заслуженного артиста России Евгения Бушкова откроет свой сезон 19 сентября большим концертом, посвященным 100-летию со дня рождения известного советского композитора и пианиста Моисея (Мечислава) Вайнберга. Об этом сообщили БЕЛТА в Белгосфилармонии.

"В программе будут представлены абсолютно новые для оркестра произведения, что для коллектива с 52-летней историей является заметным событием. Смысловым центром программы станет симфония №10 Мечислава Вайнберга. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения, - рассказали в филармонии. - Любопытно и то, что год создания симфонии - 1968-й - совпадает с годом основания Государственного камерного оркестра. Симфония была написана для 17 музыкантов Московского камерного оркестра под руководством Рудольфа Баршая и посвящена им же. Легендарному Рудольфу Баршаю в этом году исполнилось бы 95 лет, что также найдет отражение в программе: оркестр впервые представит его обработку 10-го струнного квартета Людвига ван Бетховена".

В начале концерта прозвучит мировая премьера Concerto Brevis московского композитора Ефрема Подгайца для скрипки, виолончели и фортепиано с камерным оркестром, написанного в качестве музыкального подарка к юбилею Евгения Бушкова. В этом сочинении не только зашифрованы музыкальные инициалы дирижера (EB - ми-си-бемоль), но и содержатся фрагменты нескольких произведений, которые ему довелось исполнять за годы творческого общения с композитором. Как отметил сам дирижер, он очень горд тем, что солистами в этой премьере выступят музыканты-виртуозы Государственного камерного оркестра Марина Ромейко (фортепиано), Павел Батян (скрипка) и Александр Сердюков (виолончель).

"Будущий сезон для оркестра по-своему юбилейный: исполняется 10 лет с того момента, как на должность художественного руководителя был приглашен заслуженный артист России Евгений Бушков, - отметили в Белгосфилармонии. - Показательно, что десятилетие творческого сотрудничества увенчалось знаменательным событием: в начале августа был выпущен компакт-диск оркестра на престижном британском лейбле "Шандос Рекордс" с музыкой канадско-российского композитора Айрата Ишмуратова, доверившего Государственному камерному оркестру запись своего первого авторского диска. И, судя по уже появившимся отзывам в Европе, коллектив оправдал это доверие, потому что профессиональные музыканты и критики отметили высокий уровень его исполнительского мастерства".

Второй концерт оркестра пройдет 12 февраля 2020 года и будет приурочен к 180-летию со дня рождения одного из величайших классических композиторов - Петра Чайковского. Третий концерт завершит сезон оркестра 28 мая 2020 года и будет посвящен 210-летию Фридерика Шопена.-0-