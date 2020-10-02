Графический дизайн, интерьер и архитектура - НББ приглашает на новую выставку

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Анатомия дизайна" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Мир предметов, создаваемый руками и гением человека, удивителен. В нем заключена память об истории и культуре, судьбе народов, их мечтах, надеждах, свершениях. Дизайн - часть повседневной жизни. Именно он определяет, какие вещи окружают людей и каким образом с ними сосуществуют. Каждый дизайнерский проект - это маленькая модель мира. Чем более разнообразны источники, тем больше визуальной информации может быть транслировано дизайном", - отметили в НББ.

По словам организаторов, выставка поможет посетителям познать логику развития дизайна, почувствовать сложность отношений мастеров с обществом и миром, понять причинно-следственную связь принятия тех или иных решений. Теоретические материалы дополнены креативными заданиями и примерами от ведущих дизайнеров мира. Благодаря этому можно освоить новые способы творческого мышления, отточить навыки и помочь справиться с проектом. Предложены наиболее эффективные методы создания высококачественных дизайнерских работ, без которых не обойтись ни одному современному дизайнеру.

Экспозиция отражает авторские концепции об актуальных тенденциях и перспективах развития современного графического дизайна. "Особый акцент ставится на подготовке специалистов к работе в электронной среде - рассматриваются новые технологии создания визуальных, медийных и графических продуктов. Живой интерес вызовет представленный в данном разделе журнал Novum, обложки изданий которого хочется не только рассмотреть, но и потрогать руками", - рассказали в библиотеке.

Необыкновенно востребованы и актуальны книги издательства знаменитой студии Артемия Лебедева. На выставке демонстрируются издания авторов с мировым именем: "Модульные системы в графическом дизайне" Йозефа Мюллера-Брокманна, "Искусство дизайнера" Пола Рэнда, "Новая типографика" Яна Чихольда. Отдельный раздел посвящен исследованиям по истории интерьера, начиная с Древнего мира и заканчивая направлениями дизайна ХХ века и современности. Здесь включены известные журналы по интерьеру и архитектуре Schöner Wohnen, Maison française magazine, Architectural Digest, Domus, AIT, Der Baumeister, Architectural design, Проект International.

Представленные на выставке издания богато иллюстрированы и послужат бесценным источником информации и вдохновения для дизайнеров, оформителей и исследователей истории визуальных искусств. Посетить экспозицию можно по 24 ноября.-0-