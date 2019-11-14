Графику и керамику Пабло Пикассо представят в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Пабло Пикассо. Параграфы" откроется 26 ноября в выставочном зале LIBRA в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

На выставке будет представлена графика Пабло Пикассо из частных европейских коллекций, а также его керамика из фондов Национального художественного музея Беларуси. Кроме того, будет экспонироваться скульптура и керамика современных белорусских художников: Павла Войницкого, Михаила Инькова, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик.

"Пикассо - самое громкое имя в искусстве XX века. Неистовый гений, создавший десятки тысяч произведений, величайший новатор и неисправимый донжуан. Он прожил долгую жизнь и оставил колоссальное наследие, ставшее эталоном авангардного искусства и авторитетнейшим пособием для потомков. Избранные параграфы этого наполненного страстями и сомнениями учения мы объединили в уникальную коллекцию из 61 литографии, полученной из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции", - рассказали в LIBRA.

На выставке будут представлены работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, а также эскизы к самому знаменитому произведению художника "Герника", серии позднего творчества "Торос и торерос", "Война и мир".

Ранний период представлен серией работ "Голубой цвет Барселоны" (Les Bleus de Barcelone). В это время Пикассо фактически жил на два города: в Барселоне и Париже - центре нового искусства. Работы мастера проникнуты разноцветной жизнью французской столицы, излюбленные мотивы - изображения влюбленных парочек, сцены в кафе и кабаре. В эту же серию входят работы голубого периода, в которой многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона - оттенки печали, одиночества и тоски. Этот этап творчества ознаменовался глубокими переживаниями после потери близкого друга художника Карлоса Касагемаса, покончившего жизнь самоубийством. Частыми сюжетами становятся изображения одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших, стариков.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии "Папье-Колле" (Papiers Colles), что в переводе означает "бумажные коллажи". Неслучайно многие исследователи приписывают Пикассо изобретение коллажа. Эта техника позволяла разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты, выявляя невидимую суть вещей.

Отдельной темой творчества можно назвать изображения возлюбленных Пикассо, точное количество которых не сможет определить ни один специалист. На выставке можно увидеть серию женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением пропорций до сюрреалистических образов, буквально разламывающихся на части. Также на выставке уделено внимание позднему послевоенному творчеству мастера, в частности, его увлечению корридой и изображением боя быков в серии "Торос и торерос" (Toros y Toreros). Здесь, как и прежде, Пикассо волнуют самые острые моменты - пребывание человека на грани жизни и смерти.

Завершают выставку работы из серии "Война и мир", которые подводят итог творчества выдающегося мастера.

Литографии представлены под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть малейшие детали изображения, и сопровождаются информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо. Интересным дополнением экспозиции станут 25 фотографий, отображающих эпизоды яркой и насыщенной событиями жизни Пикассо: моменты творчества, веселья, отдыха, общения с близкими.

В работах представленных на выставке белорусских художников можно заметить влияние Пикассо. "Вместе с тем каждый из авторов обладает своим собственным образным языком, пластикой и узнаваемой манерой. Их произведения займут свое важное место в экспозиции, наполнят ее объемом и фактурой, станут достойными соседями Пикассо в выставочном пространстве LIBRA", - отметили организаторы.-0-