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Культура
24 мая 2021, 15:19

Гран-при форума "Папараць-кветка БДУ" завоевал народный хор "Белая вежа"

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XV Международного форума студенческих хоров "Папараць-кветка БДУ" завоевал народный академический хор "Белая вежа" Брестского государственного технического университета. Его руководителем выступает Ирина Анголюк. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Кроме того, коллектив получил высокую награду "За лучшее исполнение духовной программы", а его концертмейстер Екатерина Медведева - специальный диплом в номинации "Лучший концертмейстер".

Студенческий хор Cantus Juventae Минского государственного лингвистического университета отмечен за "Лучшее исполнение светской программы". Руководитель коллектива Алексей Климович завоевал диплом в номинации "Лучший дирижер".

Лучшим солистом признан вокалист интернационального студенческого хора "Доминанта" Белорусского государственного медицинского университета Карут Камаль. Коллектив также удостоен специального диплома "За оригинальное исполнительское решение светской программы".

"Лучшим произведением форума названа "Ночка луговая", написанная Георгием Дехтяровым на слова поэта-песенника Антона Пришельца. Музыкальная композиция прозвучала в исполнении народной хоровой капеллы "Дзянніца" Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Кроме того, коллектив получил награду "За сохранение традиций студенческого хорового творчества".

Специальными дипломами "За лучшее исполнение произведения, посвященного Великой Победе", а также "За стилистическое разнообразие представленного репертуара" награждена народная капелла Белорусского национального технического университета.

Свое творчество коллективы демонстрировали в рамках двух конкурсных этапов. Артисты представляли духовную и светскую программы. Масштабное событие проходило с 20 по 22 мая в Минске. Участниками форума стали более 200 артистов семи молодежных хоров из Минска, Гомеля, Витебска и Бреста.

Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ.-0-

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