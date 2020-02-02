Хоры из 11 стран станут участниками фестиваля "Коложский Благовест" в Гродно

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хоры из 11 стран станут участниками международного фестиваля православных песнопений "Коложский Благовест", который пройдет с 19 по 22 февраля в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Сегодня "Коложский Благовест", который проходит в 19-й раз, называют одним из главных фестивалей православных песнопений на постсоветском пространстве. В отборочных турах к фестивалю выступило более 800 участников.

На главных сценах музыкального праздника творческий отчет представят 37 хоров из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Сербии, Румынии, Узбекистана. Впервые в Гродно выступят коллективы из Финляндии, Нидерландов и Эстонии.

"Торжественное открытие фестиваля состоится в Гродненском областном драматическом театре. Насладиться конкурсными выступлениями зрители смогут 20-21 февраля в Свято-Покровском кафедральном соборе. Награждение победителей и гала-концерт пройдут 22 февраля в драмтеатре", - рассказали в методическом центре.

В кинотеатрах города состоятся просмотры и обсуждения фильмов православной тематики. В актовом зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора пройдет вечер духовной поэзии и авторской песни. Музыкальными подарками для гродненцев статут вечерние концерты хоровых коллективов.

Первый фестиваль "Коложский Благовест" прошел в 2002 году, он был приурочен к 10-летию возрождения Гродненской епархии. В 2011 году Министерство культуры Беларуси присвоило фестивалю статус международного. Фестиваль проводится Гродненской православной епархией совместно с управлением культуры Гродненского облисполкома и Гродненским областным методическим центром народного творчества.-0-