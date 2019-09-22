Художники из четырех стран станут участниками выставки-конкурса "Белорусская неделя искусств"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Международная выставка-конкурс современного искусства "Белорусская неделя искусств" пройдет 1-6 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном центре современных искусств.

"Тема нынешней "Белорусской недели искусств" - "Гармония природы". Часто художники отражают в работах проблемы мироздания, обличая их невидимую сторону, а Беларусь выступает в роли миротворческой зоны, поэтому мы и взяли такую тему, - рассказали в НЦСИ. - Ученые говорят, что от наших мыслей меняется природа и поступки людей, а значит, и мы внесем свой ручеек во всемирное идейное течение за гармонию природы".

Ожидается участие художников из России, Беларуси, Украины, Франции. Задача мероприятия заключается в представлении новых идей, форм, жанров, технических решений и реализации внутренней философии художника в его творениях.

"Неделя искусств, как художественная выставка и международный арт-проект, проводится в разных странах мира, каждый год меняя площадки внутри страны и дает возможность участникам представить работы самой широкой аудитории ценителей прекрасного. Продолжая открывать новые имена в живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве, "Белорусская неделя искусств" порадует нас и в этом сезоне, - отметили в Центре. - Известнейшие мэтры современного искусства определят новых игроков, которые уже в следующем году зададут актуальные направления того, что будет модным и востребованным".

Важным аспектом выставки-конкурса станет проведение экспертного совета руководителей секций крупнейших в России общественных объединений таких, как Союз художников России, Творческий союз художников России, Московский союз художников и ряда региональных объединений. "Участие в жюри известных лиц мира искусства позволит не только профессионально оценить представленные на выставке арт-объекты, но и открыть новые возможности и новый смысл для новых авторов, ведь среди участников будут определены те, кто получит возможность вступить в эти творческие объединения, - пояснили в НЦСИ. - "Белорусская неделя искусств" - широкомасштабный международный художественный форум, благодаря которому мы сможем увидеть сложные пути художественного осмысления проблем современного общества, а также понять, что же является духовными скрепами нашего общества".-0-