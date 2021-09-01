Художники из Подмосковья о Могилеве: город, в который хочется вернуться

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Творческие люди постоянно ищут для себя красивые и притягательные места, куда хочется неоднократно вернуться. И Могилев как раз одно из них. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась семья художников Михаила и Виктории Бровкиных из российского Подольска, которые принимают участие в Международном пленэре по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве".

"Результатом участия в этом пленэре должна стать серия творческих работ, а также более близкое знакомство с Могилевом, - отметила Виктория Бровкина. - Творческие люди постоянно ищут для себя красивые и притягательные места, куда хочется неоднократно вернуться. Могилев как раз одно из них. Несколько лет назад мы были здесь мимоходом, теперь открываем ваш город для себя заново и, уверены, обязательно приедем сюда еще раз".

Россияне также подчеркнули, что очень часто путешествуют по Беларуси. Они постоянно навещают родственников в Минске, а также знакомятся с памятными местами синеокой. Так, их впечатлили пейзажи Несвижа, атмосфера Мирского замка, старинные улочки Гродно и Витебска, красота полоцких соборов. На белорусской земле нам очень комфортно - здесь чувствуешь себя как дома, подчеркнули художники.

"В могилевском пленэре я участвую впервые, но впечатлений уже много, - сказала Виктория Бровкина. - Радует творческая атмосфера и дружеская обстановка. В образовательном плане для художника такие мероприятия - бесценный опыт, так как они дают общение с коллегами со всего мира. У каждого из них свое видение, мироощущение, техника и технология живописи. Это прекрасная возможность почерпнуть что-то новое".

Даже от своих побратимов, белорусских мастеров, можно почерпнуть много нового, уверены художники. "В живописи обязательно надо коммуницировать с представителями разных стран, - подчеркнул Михаил Бровкин. - Чем дальше расстояние, тем интереснее эти коммуникации, потому что происходит погружение в совершенно иную живописную плоскость: здесь другой цвет, воздух, свет и восприятие. И это действительно обогащает".

Международный пленэр по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве" стартовал в Могилеве 26 августа. Он приурочен к Году народного единства и будет проходить до 9 сентября. В этом году мероприятие организуется в 25-й раз. Оно собрало на одной площадке 20 художников из Беларуси, России, Египта и Узбекистана. Пленэр направлен на укрепление творческих и культурных связей, а также на развитие и популяризацию белорусского искусства на международном уровне.

В программе пленэра запланированы мастер-классы, творческие встречи, вечера национальных культур. Для гостей предусмотрена обширная культурная программа. Кроме того, состоятся две тематические выставки: "Музей - першыя крокі" в Белыничах и "Колер Радзімы" в Шклове. На последней будут собраны работы зарубежных художников, написанные во время проведения прошлогодних пленэров и отражающие творческое видение Беларуси.

По итогам проведения пленэра победителей определят в трех номинациях: "Дыхание неба, воды и земли", "Поэтическое воплощение образа", "Творим будущее сейчас". Их награждение состоится 8 сентября в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова во время торжественного открытия выставки участников проекта. В ноябре-декабре экспозиция будет представлена в Бобруйске и Минске.-0-