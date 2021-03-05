"Идеальный мир" российского художника Антона Кетова представили в НЦСИ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка российского художника Антона Кетова "Линии и углы" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда стараемся представлять различные направления современного искусства. Не только отечественного, но и зарубежного. Выставка - подтверждение этой работы нашей команды. Сегодня у посетителей была уникальная возможность пообщаться с самим художником. Это наши первые иностранные гости после длительного перерыва, связанного с эпидемиологической ситуацией в мире. И этой выставкой, я надеюсь, мы наконец-то разорвем паузу. К нам приехали гости, и мы поедем со своими выставочными проектами к нашим зарубежным партнерам", - подчеркнула заместитель директора по творческой работе НЦСИ искусствовед Олеся Иноземцева.

"Проект "Линии и углы" я начал в 2017 году, после того как работал над реконструкциями "черной комнаты" Ладовского. Это основоположник рационализма. У него была комната, где были специальные приборы для тренировки студентов на глазомер, чувство объема и пространства. И этот опыт органично, видимо, перетек в мой собственный проект", - рассказал Антон Кетов.

В своих объектах и композициях Антон Кетов пытается заглянуть в мир будущего с его новой технической эстетикой. Его произведения напоминают модели летающих городов-станций, сложные механизмы или нереализованные архитектурные проекты. "Эти работы - мое представление о некоем идеальном мире, лишенном замусоренности. Плюс, наверное, присутствует все-таки проявление накопленного опыта в сфере научной фантастики, архитектуры", - отметил художник.

Выставка стала результатом осмысления опыта авангардных течений, творчества художников, архитекторов и философов начала XX века. В частности, работы были навеяны знаменитым проектом летающего города Георгия Крутикова и идеями Константина Циолковского, динамической живописью Казимира Малевича, а также идеями авангардистов о будущем на далеких планетах.

В 1995-1999 годах Антон Кетов работал в театральных мастерских под руководством художника Николая Титова. И сегодня при создании пространственных, рельефных композиций художник применяет свой театральный опыт, используя технологии изготовления декораций, что существенно отличается от традиционных художественных методов.

Антон Кетов - живописец, график, скульптор. Родился в 1978 году в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина и ВГИК. Выставлялся в России, Франции, Бельгии, Китае, Италии, Греции, Швеции, Испании. Занимается также оформлением выставок и созданием музейных экспозиций, среди которых экспозиция Музея авангарда на Шаболовке в Москве.

Выставка продлится по 2 мая.-0-