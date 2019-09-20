Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станет известно имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси. Финал национального отборочного тура детского конкурса песни зрители увидят в 22.00 в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте Белтелерадиокомпании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне у финалистов прошли индивидуальные репетиции. У каждого было достаточно времени, чтобы освоиться на сцене, у которой на этот раз два подиума. Таким образом у исполнителей будет больше возможностей для взаимодействия с публикой. Сегодня днем у финалистов пройдет генеральный прогон в режиме прямого эфира.

Как отметила художник - постановщик финального шоу Галина Гомонова, по традиции финал национального отбора пройдет на уровне самого международного конкурса. "На этот раз у нас как таковых декораций нет. Сегодня они делаются для шоу из света и светодиодных экранов, что позволяет менять картинку под каждый номер довольно радикальным образом. Во время гала-концерта будет задействовано около 200 световых приборов, плюс экраны высокого разрешения", - рассказала она.

На этот раз соревноваться в вокальном мастерстве во время финала будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. К слову, посткарды юных исполнителей уже представлены в утренней программе "Добрай раніцы, Беларусь!".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в польской Гливице.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-