Исполнители из семи стран выступят на фестивале эстрадной и джазовой музыки в Барановичах

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 27 апреля состоится I Международный конкурс-фестиваль эстрадной и джазовой музыки Brand New Jazz, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Наталья Михальчик.

Заявки на участие поступили от представителей Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши, Литвы и Китая. На форуме свои таланты продемонстрируют школьники, учащиеся, студенты вузов. Конкурсная программа предусматривает сольные выступления инструменталистов и вокалистов, также свои номера покажут ансамбли, хоры, оркестры. Им предлагают исполнить эстрадную музыку (в том числе собственного сочинения), джазовую классику, произведения современных джазовых композиторов, фольклор в джазовой обработке.

Мастерство конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты из Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и России. Они определят дипломантов, лауреатов, обладателя Гран-при.

"Проделана большая работа. Несмотря на то, что фестиваль эстрадной и джазовой музыки пройдет впервые, мы смогли привлечь участников из семи стран. Стремимся к тому, чтобы мероприятие стало знаковым для Барановичей, вошло в календарь туристических событий", - отметила Наталья Михальчик. Фестиваль планируется сделать традиционным, его продолжительность может увеличиться до нескольких дней.

Понаблюдать за творческим состязанием жители Барановичей смогут на трех площадках. Гала-концерт фестиваля состоится во Дворце культуры (Кирова 62).

Помимо конкурсного выступления участникам представится возможность познакомиться с историей и современной жизнью города. Во время обзорной экскурсии гости увидят главные достопримечательности, посетят памятные места.

Организаторами международного фестиваля выступают Барановичский горисполком, Союз музыкальных деятелей Беларуси при поддержке Министерства культуры, детская музыкальная школа искусств №3 Барановичей.-0-