Итоги семейного конкурса новогодней игрушки подвели в Большом театре

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный конкурс "Новогодняя театральная игрушка" прошел восьмой раз в Большом театре оперы и балета. В этом году 104 участника украсили своими поделками три новогодних елки в фойе театра, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Участниками стали ребята из детских творческих центров. Они всегда радуют нас своими необычными и интересными работами, и этот год не стал исключением", - рассказали организаторы.

Дети с особенностями развития из Гатовской средней школы уже седьмой раз принимают участие в конкурсе. "Глядя на их трогательные творения, созданные с удивительной фантазией, талантом, мастерством, понимаешь, какое большое сердце у этих деток. Именно такие моменты заставляют нас, взрослых, быть добрее и человечнее", - подчеркнули в учреждении.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала минчанка Иллария Гуща, которая создала несколько игрушек на тему балета "Золушка". Первое место досталось семье Рядинских из Слуцкого района за работу "Волшебница Зима", второе - Ульяне и Степану Бойковым за игрушки "Дон Кихот и Санчо Панса", "Кармен". Семья Вайтовичей из агрогородка Гатово за фантазию на тему балета "Три поросенка" забрала третье место. Специальными призами были отмечены поделки на балет "Конек-Горбунок", который лишь недавно появился в репертуаре театра.

Десятки игрушек получили специальные номинации - "Новогодний герой", "Дебют", "Любимый театральный герой", "Самая изысканная игрушка", "Игрушка из самого оригинального материала", "За старание и преданность конкурсу", "Самая миниатюрная игрушка".

В свою очередь деткам подарили новогодний праздник и подарки артисты театра: Ольга Малиновская, Анастасия Храпицкая, Марина Лихошерст, Инна Русиновская, Юрий Болотько, Илья Певзнер, Наталья Барановская. "Участникам было приятно получить подарки от балерины Людмилы Хитровой, хореографа Сергея Микеля, оперных певиц Анастасии Москвиной, Клавдии Потемкиной, Татьяны Третьяк", - заключили в театре.-0-

Фото театра оперы и балета