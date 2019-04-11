Иван Здонюк исполнит на конкурсе "Витебск-2019" песню Леонида Ширина "Сердце изо льда"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песню для представителя Беларуси на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка написал руководитель продюсерского центра "Спамаш" Леонид Ширин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Как рассказали в "Спамаш", с просьбой об оказании организационно-методической помощи в подготовке Ивана Здонюка к конкурсу к ним обратились Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Таким образом, в этом году продюсерский центр курирует подготовку представителей Беларуси на взрослом и детском конкурсе исполнителей "Витебск-2019", поскольку победителем Национального отбора на XVII Международный детский вокальный конкурс "Витебск-2019" стала воспитанница детской студии искусств "Malinovka by Spamash", солистка центра - Ксения Галецкая.

Над постановкой номеров Ксении и Ивана работает команда режиссерской студии центра под руководством опытного режиссера и продюсера Анжелины Микульской. "Спамаш" берет на себя пиар-сопровождение артистов, создание образов, фотосессий и видеоклипов. За музыкальную составляющую отвечают художественный руководитель продюсерского центра Леонид Ширин и руководитель детской студии искусств Анастасия Марчук. "Песню для Ивана написал Леонид Ширин, а для Ксении - Анастасия Марчук (песня "Грай"). Сейчас над ними идет работа: аранжировки, согласовываются окончательные варианты текстов. Снимаются клипы, их концепции обсуждаются с режиссером Анной Герд. Она же будет делать фотосессию для Ивана и Ксении. Фотосессия Ивана запланирована на 18 апреля", - рассказали в центре.

"Спамаш" имеет опыт подготовки артистов к различным международным конкурсам, в том числе "Славянскому базару". В разное время его солисты достойно представляли страну на международном вокальном форуме. В 2008 году Виталий Гордей получил первую премию конкурса, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская принесла стране Гран-при "Витебск-2011", а в 2016 году наивысшей награды конкурса был удостоен Алексей Гросс.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019". Сохранятся любимые поклонниками фестиваля "Театральные встречи", фест уличного искусства "На семи ветрах", кукольный квартал, вечера в Витебской областной филармонии.-0-