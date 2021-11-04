Издатель: мода на домашние библиотеки возвращается

4 ноября, Минск /Екатерина Крупа - БЕЛТА/. Мода на домашние библиотеки возвращается, заявила сегодня журналистам заместитель директора издательства "Адукацыя і выхаванне" Анастасия Радикевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора рассказала о новинках издательства "Адукацыя і выхаванне" и выразила уверенность, что любителям книг будет приятно увидеть яркие обложки новинок на своих полках. Она подчеркнула, что "мода на книги в домах и квартирах возвращается".

Так, вышла в свет книга "Я помню ўсё". В ней собраны воспоминания белорусских писателей, которые прошли войну, будучи детьми. "Издание получилось сделать трогательным и интересным", - заметила Анастасия Радикевич.

Тему войны продолжает книга "Памятные места Беларуси". Издательство совместно с Белорусским государственным музеем Великой Отечественной войны и Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов занималось подготовкой два года. "Здесь рассказывается про подвиг наших предков через призму личности и места. Читатель может воспользоваться инструкцией и через смартфон посмотреть уникальные кадры с мест, о которых идет речь", - пояснила замдиректора.

Анастасия Радикевич также представила книгу "99 знакамітых мясцін Беларусі". По ее словам, русскоязычный аналог является одним из лидеров продаж в книжных магазинах города. Эта книга будет не только украшением домашней библиотеки, но и может стать отличным подарком для друзей-иностранцев. В ней собраны интересные тексты и удивительные фотографии Беларуси.

В серии книг "Мир путешествий" вышло издание про Азию, которое сделано по принципу энциклопедии. Здесь приводятся исторические факты с иллюстрациями, дополненной реальностью и QR-кодами.

Для детей подготовили серию тематических учебных пособий: "У свеце музыкі", "У свеце рухаў" и "В мире сказок". "Этот материал подходит для работы с дошкольниками и учениками начальных классов. В комплекте идет методическая литература для педагога", - уточнила Анастасия Радикевич.-0-