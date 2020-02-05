Издательский дом "Звязда" презентует иллюстрированную школьниками и студентами книгу

5 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Издательский дом "Звязда" совместно с Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка презентует 8 февраля на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке "Сказки для друзей". Книга вышла на трех языках: русском, белорусском и французском, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сборник вошли сказки Владимира Липского, Александра Карлюкевича, Алеся Бадака, Елены Стельмах, Михаила Позднякова и других. Иллюстрации для книги подготовили школьники и студенты БГПУ имени Максима Танка.

"В прошлом году мы издали около 50 книг на белорусском и русском языках, в том числе огромный сегмент детской литературы, - рассказал директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Павел Сухоруков. - Наше издательство подготовило для посетителей выставки много различных мероприятий. Они пройдут как на основной площадке, так и в книжных магазинах Минска".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.-0-