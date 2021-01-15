Издательство "Беларусь" через свои книги отражает уникальность страны - директор

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Беларусь" через свои книги отражает уникальность страны. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор предприятия Сергей Пешин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Столетний юбилей такой организации, как издательство, - это слишком много, чтобы он оставался простым праздником, - сказал Сергей Пешин. - Если смотреть вглубь истории, была проведена колоссальная работа, заложена основа нашей современной культурной жизни и белорусской государственности. Все хорошее, что получилось сделать за этот век, было основано на том, что мы всегда делали ставку на профессионалов. Сегодня мы по-прежнему стараемся соответствовать тем задачам, для которых издательство было создано, - отражать среди многообразия продукции на книжном рынке те темы, по которым идентифицируется наша страна. Мы стремимся показать лицо нашей республики и отразить ее уникальность".

Заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Александр Суша высказал признательность за труд издательства "Беларусь" и поздравил коллектив со столетним юбилеем. "История издательства учит нас тому, что нужно верить в свои силы. На начало его существования в нем работали очень знаменитые люди, тогда объединилась интеллигенция. Кроме того, важным уроком является и то, что нужно искренне любить свое. Работа издательства стала одним их факторов создания белорусской государственности и культуры современного формата. Возможность выпускать свою литературу позволила сформировать облик современной литературы, науки и культуры. Видеть миллионные тиражи своей Конституции и народных классиков, опубликованные научные работы и иллюстрированные издания - это было важным достижением", - подчеркнул он.

Как отметила ведущий специалист издательства "Беларусь" Анжела Садовская, как и прежде, слоган издательства - "Беларусь" о Беларуси. История страны с 1921 года". "Все события, которые происходят в стране, находят отражение в наших книгах. Так, серии "Белорусская история" и "Славутыя мастакі з Беларусі" призваны популяризировать белорусскую историю и культуру. Нами выпущено свыше 20 изданий, посвященных Году малой родины. Сегодня из-за пандемии внутренний туризм как никогда актуален, интерес к уголкам нашего края растет. Очень многие книги являются готовыми маршрутами, с их помощью можно больше узнать о Беларуси", - рассказала она.

Издательство "Беларусь" основано 18 января 1921 года и является старейшим в республике. Основные тематические направления - культура, искусство, история, природа, этнография, краеведение, музыка. Здесь публикуются фотоальбомы, иллюстрированные научно-популярные, учебные и литературно-художественные издания. Оформление книг отличается современным книжным дизайном, интересной версткой, содержательными текстами, качественными иллюстрациями, высокохудожественным оформлением.-0-