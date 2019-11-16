Известные румынские музыканты выступят в Белгосфилармонии 18 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии 18 ноября пройдет концерт румынских музыкантов Габриэля Кроитору (скрипка) и Михаила Хориа (фортепиано). Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью филармонии.

Оба музыканта - исполнители мирового уровня, их по праву считают ярчайшими представителями современной румынской музыкальной школы. Начиная с 2008 года Габриэль Кроитору является единственным исполнителем, который имеет право играть на скрипке "Собор" работы Джузеппе Антонио Гварнери-дель-Джезу (1731), на которой играл сам Энеску. Этого права скрипач удостоен после национального конкурса, организованного Министерством культуры Румынии и Национальным музеем им. Джордже Энеску.

Михаил Хориа - один из самых известных румынских пианистов современности. Ему аплодировали на сольных концертах в Румынии, Италии, Англии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии и США, а также на выступлениях с оркестрами Topeka Symphony, Boston University Symphony, University of Illinois Symphony и других. Джон Уильямс, Кит Локхарт и Максим Венгеров - лишь некоторые из дирижеров, с оркестрами которых он выступал.

В программе: Франческо Мария Верачини, Вольфганг Амадей Моцарт, Никколо Паганини, Антонин Дворжак, Петр Чайковский, Чиприан Порумбеску, Камиль Сен-Санс, Габриель Форе, Фриц Крейслер, Эрнест Блох, Мануэль де Фалья, Йозеф Сук, Джордже Энеску.

Концерт проводится при поддержке посольства Румынии в Беларуси, Национального радио Румынии и Национального музея им. Джордже Энеску.-0-