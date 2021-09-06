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06 сентября 2021, 19:05

"Яд любви": заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова презентует новый альбом в Большом театре

Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова презентует альбом Poison d'amour ("Яд любви") на сольном концерте 16 октября в Большом театре Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В программе концерта гости услышат арии для меццо-сопрано из всемирно известных опер: "Сафо" Шарля Гуно, "Седая легенда" Дмитрия Смольского, "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Кармен" Жоржа Бизе, "Сельская честь" Петро Масканьи. По словам организаторов, международные музыкальные критики оставили хорошие отзывы и рецензии о сольном альбоме белорусской певицы.

"Оксана Волкова сделала качественную международную карьеру - от Большого театра до Метрополитен-оперы. Секрет ее голоса - лирика и мощь в единстве. Героини, которых исполняет Оксана Волкова, темпераментны каждая по-своему. Сама певица ничего не форсирует и не нагнетает. Эмоция возникает органично, там, где ее диктует музыка, а руководит процессом ее несомненный вкус. Драматургия вокала выстраивается из эмоциональной наполненности и настроения, замешанного на искренности", - добавили они.

За дирижерским пультом зрители увидят заслуженного артиста России, пианиста, четырежды номинанта на премию "Грэмми" Константина Орбеляна. Запланировано также выступление знаменитых дуэтов из опер. В качестве приглашенных гостей - Владислав Сулимский (баритон) и Светлана Касьян (сопрано).

Владислав Сулимский родом из Молодечно, лауреат многочисленных международных конкурсов вокалистов. После окончания Санкт-Петербургской государственной консерватории более 15 лет служит в Мариинском театре. На его счету более 40 партий классического и современного репертуара. За роль Симона Бокканегры в спектакле Мариинского театра Владислав Сулимский был удостоен театральной премии "Золотой софит" и номинирован на "Золотую маску".

Светлана Касьян - выпускница Московской государственной консерватории. Певица участвовала в мастер-классах Джорджа Дардена, Ричарда Бадо и Дмитрия Вдовина. Стажировалась в молодежных программах Большого театра и Вашингтонской оперы. Работала с такими дирижерами, как Кент Нагано, Джанандреа Нозеда, Павел Коган, Владимир Федосеев, Дмитрий Юровский.-0-

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