Якубович: буду продолжать снимать историко-документальные фильмы о войне

28 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Российский актер и тележурналист Леонид Якубович признался журналистам, что планирует продолжать снимать историко-документальные фильмы о войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сделать фильм о подводниках, о врачах, о полевых хирургах, о девочках-санитарках, которые ползали по минным полям. Много чего. У меня война болит", - сказал Леонид Якубович.

Сегодня на аэродроме Липки Минского района состоялась презентация историко-документального фильма "Незабудки. Бессмертный авиаполк", посвященного фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, принимавшего участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Автором и сценаристом выступил Леонид Якубович. По его словам, у него особое отношение к нашей стране. "Во-первых, половина моей семьи отсюда. Все по линии папы из Беларуси. Здесь есть деревня Якубовичи. Во-вторых, эти девочки летали здесь целый месяц. Это просто часть их боевой жизни. Мы много где снимали и обойти Беларусь было нельзя", - отметил он.

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