Юбилей Музыкального театра отметят в эфире "Беларусь 3"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" к 50-летию Белорусского государственного академического музыкального театра подготовил крупную тематическую подборку спектаклей и концертов, записанных Белтелерадиокомпанией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Начнет тематический показ оперетта "Сильва" Имре Кальмана 11 января. Оперетта "Женихи" Исаака Дунаевского планируется в эфире 18 января, спектакль "О, милый друг!" Виктора Лебедева - 22 февраля, "Сказки Венского леса" Иоганна Штрауса - 29 февраля, "Софья Гольшанская" Владимира Кондрусевича - 7 марта. Кроме того, зрителей ждут несколько концертных программ. Среди них два вечера, посвященные юбилею примы театра Натальи Гайды: "Юбилейный концерт" 8 февраля и программа "Поздравление друзей" 15 февраля.

Настоящей телепремьерой станет спектакль "Еврейское счастье" Вениамина Баснера в постановке Михаила Ковальчика, запись которого планируется в феврале. Еще одна телепремьера - юбилейный гала-концерт в двух частях "Золотая россыпь оперетты" - готовится к эфиру 25 января и 1 февраля.

Все спектакли и концерты будут выходить по субботам в дневном эфире "Беларусь 3".-0-