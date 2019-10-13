Юбилей УНОВИСа отметят в Беларуси выставками и представительной конференцией

13 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. 100-летний юбилей художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства") отметят в Беларуси выставками и международной конференцией, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор Музея истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) Андрей Духовников.

В 2020 году исполнится 100 лет художественному объединению УНОВИС, созданному учениками и преподавателями Витебского народного художественного училища. Именно там сначала у Марка Шагала, потом у Эля Лисицкого и Казимира Малевича учился Лазарь Хидекель, который родился в Витебске. Он является одним из основателей УНОВИСа, в 16 лет возглавивший архитектурную мастерскую объединения (1920).

В Беларуси планируют масштабно отметить юбилей объединения. В Витебске 13-14 февраля 2020 года пройдет международная конференция, на которой соберутся лучшие специалисты по теме УНОВИСа со всего мира. А 15 февраля в Минске состоится выставка работ Лазаря Хидекеля. "Также во время празднования юбилея будут организованы выставки Давида Якерсона, студенческого плаката. Возможно, появится совместный проект с музеем из Латвии. В течение всего года будут проходить различные творческие проекты", - сказал Андрей Духовников.

Уже сейчас в испанской Марбелье идет выставка рисунков детей из Беларуси, США, Польши и Испании. Педагоги рассказывали учащимся о Шагале, Малевиче, Витебской художественной школе и предлагали им что-то написать на эту тему. Всего представлено более 70 работ. Затем выставку смогут увидеть в США, Польше. И в январе 2020 года она откроется в Витебске.

Сегодня в город на Двине приехала семья Лазаря Хидекеля - сын Марк, невестка Регина и внук Роман. Марк Хидекель сказал, что ему очень волнительно находится в родном городе отца и особенно в Музее истории Витебского народного художественного училища - здании, где все начиналось. "Объединение УНОВИС, которое было создано в Витебске в начале XX века, сегодня можно назвать научно-исследовательским кластером. Здесь собрались потрясающие умы, идеи которых распространились по всему миру. Их влияние было высоко, они породили многие направления в искусстве", - отметил он.

"Наследие Лазаря Хидекеля находится в нашей семье. Коллекция работ готова к масштабным выставкам. И мы рады, что она в феврале пройдет в Минске. Очень важно, чтобы наследие Витебской школы зазвучало в мире", - добавила искусствовед Регина Хидекель.

В Минске 12 октября вручили Международную премию имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре. Теперь ее будут ежегодно вручать молодым белорусским архитекторам. Премия для молодых архитекторов имени Лазаря Хидекеля была учреждена в 2013 году.-0-