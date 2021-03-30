Юбилейная выставка белорусского мэтра акварели Феликса Гумена открылась в Витебске

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее Витебска сегодня открылась выставка Феликса Гумена "Мой родны кут", посвященная 80-летию мастера, передает корреспондент БЕЛТА.

Феликс Гумен признанный в Беларуси акварелист. За свои годы художник привлек к себе внимание людей разных возрастов, он не только приобщает к искусству, но и учит отношению к нему. Обилие тем, разнообразие технических приемов, масштабность мышления, смелое акварельное письмо - все это свойственно творчеству мэтра.

В экспозицию "Мой родны кут" отобраны работы Феликса Гумена разных лет и жанров. Акварели написаны с удивительным чувством и мастерством: выразительность контуров, линий, эмоциональные переходы цвета, крупные формы. Художник создает свои произведения в ярком порыве души, на одном дыхании, выплескивая в них свою энергетику и неординарность. Работы мастера находятся во многих музеях и частных коллекциях мира, в фонде областного краеведческого музея их аж 1170.

Поздравить юбиляра пришли его коллеги, ученики, воспитанники школ искусств города, представители власти, преданные почитатели таланта художника, сотрудники музеев и театра. Один из гостей - известный витебский художник и ученик мэтра Александр Малей. Он рассказал, что Феликс Федорович - лидер среди акварелистов. За 10 лет своей педагогической деятельность на художественно-графическом факультете Витебского госуниверситета он научил этой разновидности изобразительного искусства многих. "Его выпускники сформировали в нашей стране витебскую школу акварели. Феликс Гумен является основоположником послевоенной белорусской акварели, этот мощный импульс вышел из его рук", - отметил Александр Малей.

Юбиляру вручили почетную грамоту Витебского областного Совета депутатов, а также нагрудный знак Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Феликс Гумен стал первым обладателем вузовской награды.

После многочисленных поздравлений Феликс Федорович поблагодарил всех за теплые слова, пожелал всем пришедшим любви и здоровья.

Выставка "Мой родны кут" будет работать по 31 мая.-0-

Фото Олега Климовича