Юные и именитые артисты Театра эстрады выступят 9 октября в Ботаническом саду

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные и именитые артисты Молодежного театра эстрады выступят в Ботаническом саду 9 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"В преддверии Дня работника культуры Молодежный театр эстрады совместно с Ботаническим садом приглашает провести этот день вместе. Среди осенних пейзажей наши юные артисты согреют зрителей зажигательными песнями, яркими номерами, подарят незабываемые эмоции и море улыбок", - рассказали в театре.

Программа начнется в полдень. Свое творчество гостям и жителям Минска подарят воспитанники творческих студий Театра эстрады - Национального центра музыкального искусства им. В.Мулявина, шоу-театра Татьяны Пановой "Хвiлiнка" и студии эстрадного вокала Canto. Ведущей праздника будет артистка театра Екатерина Шумская.

Все желающие в 17.00 смогут насладиться творчеством звезд белорусской эстрады, в числе которых Шир, Инга, Екатерина Шумская, Дмитрий Никитин, ансамбль "Верасы", Александра Горбатенко, Никита Костюкевич и группа ByCity.

В театре напомнили, что афиша октября насыщенная и разнообразная. Так, 9 октября ребята с родителями могут посетить детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель". 12 октября состоится эстрадная шоу-программа "Мужчины на десерт", а на 14 октября запланирован большой праздничный концерт ко Дню матери во Дворце Республики.-0-