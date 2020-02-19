Юрий Антонов отмечает 75-летие

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, известному композитору и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием Президент выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего. Хотя Юрий Михайлович носит звание народного артиста России, в Беларуси его всегда считали своим. И действительно, популярного певца многое связывает с Беларусью.

Детство Антонова прошло в Молодечно. После окончания местной музыкальной школы, он поступил в Молодечненское музыкальное училище (сегодня - Молодечненское государственное музыкальное училище им.М.К.Огинского) по классу народных инструментов. Затем Антонов преподавал в одной из детских музыкальных школ Минска, работал в Белорусской государственной филармонии. После службы в армии, а было это в 1965 году в знаменитом Белполку на Грушевской улице, вернулся в филармонию и организовал свой первый коллектив. В 1967 году стал музыкальным руководителем ансамбля "ВИА-67", который аккомпанировал Виктору Вуячичу. В этот минский период творчества одно время в коллективе Юрия Антонова состоял гитаристом Владимир Мулявин, приехавший из Свердловска.

В 1969 году Юрия Антонова пригласили в легендарный ленинградский ансамбль "Поющие гитары". Здесь он впервые запел, стал автором нескольких популярных песен, которые сам и исполнял. Всесоюзную известность ему принес шлягер "Для меня нет тебя прекрасней".

В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву и начал выступать в ансамбле "Добры молодцы", затем его пригласили солистом-вокалистом в оркестр под управлением Анатолия Кролла. Вскоре Юрий Антонов организовал свою собственную группу "Магистраль". С этим коллективом он гастролировал по всей стране с сольной программой.

Открытие фестиваля "Славянский базар-2010". Фото из архива

Стремительный взлет карьеры случился у Юрия Антонова в начале 1980-х годов - его песни превзошли по популярности даже хиты звезды первой величины того времени Аллы Пугачевой. "20 лет спустя", "Под крышей дома твоего", "Море, море", "Я вспоминаю", "Белый теплоход", "От печали до радости", "Зеркало", "Пройдусь по Абрикосовой" и многие другие песни Антонова распевал весь Советский Союз. Особое место в его творчестве занимают песни о войне - "Маки" и "Снегири". Он посвятил их своему отцу, который воевал в морской пехоте.

С организованной в начале 1980-х Антоновым инструментальной группой "Аэробус" на фирме "Мелодия" записывались два диска-гиганта исполнителя "Поверь в мечту" и "Долгожданный самолет" с новыми песнями "На улице Каштановой", "Уходит молодость моя", "Я не жалею ни о чем", "Каникулы" и др.

В 1990-х годах Антонов участвовал в телефестивалях "Песня года" со своими песнями прошлых лет "Проливные дожди", "А в жизни все быстротечно", "Этот перекресток", "Почтовый ящик".

В 2001 году состоялась презентация альбома "Нет тебя прекрасней" с песнями, записанными в 1995 году совместно с оркестром Михаила Финберга на праздновании 50-летия Юрия Антонова и 30-летия его творческой деятельности. В него вошли, наряду с популярными, сравнительно малоизвестные песни Антонова "Рояль в Хиросиме", "Белая метель", "Для тебя пою", "Как же это так" и другие.

Владимир Мулявин, Валерий Скорожонок и Юрий Антонов. "Славянский базар-2010". Фото из архива

Сегодня дискография артиста насчитывает более 50 альбомов и миньонов. В 2018 году увидел свет долгожданный студийный альбом Юрия Антонова "Дорога к морю". Юрий Антонов также является автором музыки ко многим кинофильмам, среди них - "Берегите женщин", "Прежде, чем расстаться", "Салон красоты", "Приказ", "Незнакомая песня", "Хищники", "Дураки умирают по пятницам" и др. Совместно с поэтом Михаилом Пляцковским им был написан детский мюзикл "Приключения кузнечика Кузи".

По словам самого Юрия Антонова, он ни разу не был уличен в использовании фонограммы - всегда поет только вживую. Творит композитор и певец в уединении в своем подмосковном доме в окружении многочисленных кошек и другой живности - Юрий Антонов известен любовью к бездомным животным. Что же касается подробностей из его личной жизни, то здесь певец немногословен: "Я был женат три раза, сейчас у меня временное затишье".

За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Юрий Антонов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" и орденами Почета. За большой личный вклад в укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в 2010 году указом Президента Республики Беларусь Юрий Антонов награжден орденом Франциска Скорины. На Площади звезд в Москве заложена "Звезда Юрия Антонова", а одной из звезд в созвездии Рыб присвоено его имя.

Несмотря на солидный возраст и наличие всевозможных почетных наград и званий, Юрий Антонов не останавливается на достигнутом - продолжает творить, активно гастролирует, регулярно появляется на телеэкранах. Секрет его успеха прост: Антонов пишет великолепные мелодии на прекрасные стихи, а хорошие песни не стареют, а просто становятся классикой.-0-