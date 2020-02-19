Юрий Антонов отмечает 75-летие

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 19 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:30 В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за коронавируса Общество
10:21 Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок Общество
10:15 В Ивье из-за прорыва трубы без воды остались 50 частных домов Происшествия
10:14 Два большегруза и легковушка столкнулись в Гомельском районе Происшествия
10:09 На Заславском водохранилище утонул мужчина Происшествия
10:09 Белорусский бизнес поддерживает "Добрую авоську" Общество
10:08 В Бельгии рядом с собором обнаружили стены из человеческих костей В мире
10:04 НАН Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке в Египте Общество
09:59 Двое парней устроили дрифт на угнанном авто в Могилеве Происшествия
09:00 Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция! Общество
09:00 Второй рекордный джекпот в Беларуси превысил 1.000.000 рублей! Общество
08:48 В Витебске произошло два ДТП с наездом на пешеходов: один погиб, другой - в больнице Происшествия
08:45 Практикум-семинар "Тенденции развития белорусского народного костюма" проведут в Могилеве Регионы
08:35 В Гонконге зафиксирована вторая смерть от коронавируса В мире
08:29 В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина В мире
08:23 Более 30 препятствий пройдут спасатели на чемпионате Беларуси по многоборью под Гомелем Регионы
08:22 В Мексике усилилась активность вулкана Попокатепетль В мире
08:13 Boeing проверит 400 самолетов 737 MAX из-за посторонних предметов в топливных баках В мире
08:07 Лукашенко направился с официальным визитом в Египет Президент
08:03 Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием Президент
08:02 Юрий Антонов отмечает 75-летие Культура
08:01 Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летием Президент
08:01 Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет Культура
08:00 Лукашенко поздравил митрополита Павла с днем рождения Президент
07:47 В Бресте сезон озеленения начали в феврале Регионы
07:34 В Торонто благополучно приземлился потерявший колесо шасси лайнер В мире
07:27 Лучшие книги Беларуси за 2019 год представлены на выставке в Минске Культура
07:20 Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в Японии В мире
07:17 Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА Общество
07:11 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. В мире
Все новости
Все новости
Культура
19 февраля 2020, 08:02

Юрий Антонов отмечает 75-летие

Юрий Антонов. Фото из архива
Юрий Антонов. Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, известному композитору и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летиемЛукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием
Президент выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего. Хотя Юрий Михайлович носит звание народного артиста России, в Беларуси его всегда считали своим. И действительно, популярного певца многое связывает с Беларусью.

Детство Антонова прошло в Молодечно. После окончания местной музыкальной школы, он поступил в Молодечненское музыкальное училище (сегодня - Молодечненское государственное музыкальное училище им.М.К.Огинского) по классу народных инструментов. Затем Антонов преподавал в одной из детских музыкальных школ Минска, работал в Белорусской государственной филармонии. После службы в армии, а было это в 1965 году в знаменитом Белполку на Грушевской улице, вернулся в филармонию и организовал свой первый коллектив. В 1967 году стал музыкальным руководителем ансамбля "ВИА-67", который аккомпанировал Виктору Вуячичу. В этот минский период творчества одно время в коллективе Юрия Антонова состоял гитаристом Владимир Мулявин, приехавший из Свердловска.

В 1969 году Юрия Антонова пригласили в легендарный ленинградский ансамбль "Поющие гитары". Здесь он впервые запел, стал автором нескольких популярных песен, которые сам и исполнял. Всесоюзную известность ему принес шлягер "Для меня нет тебя прекрасней".

В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву и начал выступать в ансамбле "Добры молодцы", затем его пригласили солистом-вокалистом в оркестр под управлением Анатолия Кролла. Вскоре Юрий Антонов организовал свою собственную группу "Магистраль". С этим коллективом он гастролировал по всей стране с сольной программой.

Открытие фестиваля "Славянский базар-2010". Фото из архива
Открытие фестиваля "Славянский базар-2010". Фото из архива

Стремительный взлет карьеры случился у Юрия Антонова в начале 1980-х годов - его песни превзошли по популярности даже хиты звезды первой величины того времени Аллы Пугачевой. "20 лет спустя", "Под крышей дома твоего", "Море, море", "Я вспоминаю", "Белый теплоход", "От печали до радости", "Зеркало", "Пройдусь по Абрикосовой" и многие другие песни Антонова распевал весь Советский Союз. Особое место в его творчестве занимают песни о войне - "Маки" и "Снегири". Он посвятил их своему отцу, который воевал в морской пехоте.

С организованной в начале 1980-х Антоновым инструментальной группой "Аэробус" на фирме "Мелодия" записывались два диска-гиганта исполнителя "Поверь в мечту" и "Долгожданный самолет" с новыми песнями "На улице Каштановой", "Уходит молодость моя", "Я не жалею ни о чем", "Каникулы" и др.

В 1990-х годах Антонов участвовал в телефестивалях "Песня года" со своими песнями прошлых лет "Проливные дожди", "А в жизни все быстротечно", "Этот перекресток", "Почтовый ящик".

В 2001 году состоялась презентация альбома "Нет тебя прекрасней" с песнями, записанными в 1995 году совместно с оркестром Михаила Финберга на праздновании 50-летия Юрия Антонова и 30-летия его творческой деятельности. В него вошли, наряду с популярными, сравнительно малоизвестные песни Антонова "Рояль в Хиросиме", "Белая метель", "Для тебя пою", "Как же это так" и другие.

Владимир Мулявин, Валерий Скорожонок и Юрий Антонов. "Славянский базар-2010". Фото из архива
Владимир Мулявин, Валерий Скорожонок и Юрий Антонов. "Славянский базар-2010". Фото из архива

Сегодня дискография артиста насчитывает более 50 альбомов и миньонов. В 2018 году увидел свет долгожданный студийный альбом Юрия Антонова "Дорога к морю". Юрий Антонов также является автором музыки ко многим кинофильмам, среди них - "Берегите женщин", "Прежде, чем расстаться", "Салон красоты", "Приказ", "Незнакомая песня", "Хищники", "Дураки умирают по пятницам" и др. Совместно с поэтом Михаилом Пляцковским им был написан детский мюзикл "Приключения кузнечика Кузи".

По словам самого Юрия Антонова, он ни разу не был уличен в использовании фонограммы - всегда поет только вживую. Творит композитор и певец в уединении в своем подмосковном доме в окружении многочисленных кошек и другой живности - Юрий Антонов известен любовью к бездомным животным. Что же касается подробностей из его личной жизни, то здесь певец немногословен: "Я был женат три раза, сейчас у меня временное затишье".

За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Юрий Антонов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" и орденами Почета. За большой личный вклад в укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в 2010 году указом Президента Республики Беларусь Юрий Антонов награжден орденом Франциска Скорины. На Площади звезд в Москве заложена "Звезда Юрия Антонова", а одной из звезд в созвездии Рыб присвоено его имя.

Несмотря на солидный возраст и наличие всевозможных почетных наград и званий, Юрий Антонов не останавливается на достигнутом - продолжает творить, активно гастролирует, регулярно появляется на телеэкранах. Секрет его успеха прост: Антонов пишет великолепные мелодии на прекрасные стихи, а хорошие песни не стареют, а просто становятся классикой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость музыка Россия
Новости рубрики Культура
Геннадий Овсянников. Фото из архива Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет
Фото из архива Лучшие книги Беларуси за 2019 год представлены на выставке в Минске
Российский актер Артур Смольянинов встретится со зрителями на фестивале мобильного кино VOKA Smartfilm
Фото mininform.gov.by Масштабный культурно-исторический проект "Война и мир. Беларусь помнит" презентован в Минске
Фото из архива Первые билеты на "Славянский базар" поступят в продажу 21 февраля
Геннадий Овсянников. Фото из архива Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3"
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с официальным визитом в Египет
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Ставка рефинансирования снижается до 8,75%
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Картина дня: переговоры с "Роснефтью", вкус белорусского IT и возвращение перелетных птиц
В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за коронавируса
Откорректированы правила формирования и деятельности студотрядов
Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!
НАН Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке в Египте
"Белнефтехим" продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.