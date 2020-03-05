К 125-летию Леонида Утесова в Минске и Бресте покажут музыкальный спектакль о его жизни и творчестве

Великому артисту, певцу, дирижеру, конферансье, чтецу и настоящему "человеку-оркестру" советского времени Леониду Утесову в марте 2020 года исполнилось бы 125 лет.

Посвящением и признанием в любви человеку-эпохе, каким, бесспорно, был Леонид Осипович, станет музыкальный моноспектакль "Я вам не скажу за всю Одессу…".

13 марта постановку покажут в Минске на сцене концертного зала "Верхний город", а 14 марта "Утесов" и его музыканты отправятся в Брест, где сыграют и споют на сцене областной филармонии.

Главную роль в спектакле исполнит дипломант Международного конкурса артистов оперетты имени М. Водяного в Одессе, ведущий солист Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Осипец.

Это собственный взгляд исполнителя на жизнь и творчество Леонида Утесова через призму времени, актерского и личного восхищения великим артистом, Мастером.

В спектакль вошли только хиты, лучшие песни из репертуара Леонида Утесова с их простыми и такими узнаваемыми смыслами, в которых есть и удивительный колорит эпохи, и атмосфера одесских улиц с их неповторимыми анекдотами и грустными историями: "Сердце в груди", "У Черного моря", "У самовара я и моя Маша", "Песенка извозчика", "Одесский порт", "Мишка", "Все хорошо, прекрасная маркиза", "Как много девушек хороших", "Утомленное солнце", "Темная ночь", "Случайный вальс", "Шаланды", "Марш веселых ребят" и еще много личного и дорогого…

Режиссер-постановщик — Анна Моторная (Белорусский государственный академический музыкальный театр), "живой музыкальный нерв" — Aquarelle quartet и Светлана Мамон (партия фортепиано).

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