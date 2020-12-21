К 130-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Николая Аладова (досье БЕЛТА)

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения народного артиста Беларуси, известного композитора и педагога Николая Аладова.

Родился Николай Ильич 21 декабря 1890 года в Санкт-Петербурге в семье чиновника. С девятилетнего возраста стал заниматься музыкой и уже через два года начал пробовать свои силы в композиции. Большую роль в формировании музыкальных вкусов Аладова сыграл его учитель - композитор и этнограф Яков Прохоров. Занятия с этим педагогом дали возможность в 1910 году сдать экстерном экзамены за полный курс композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории. В дальнейшем Николай Аладов занимался преподавательской и музыкально-просветительской деятельностью.

С 1924 года жизнь и творчество Николая Аладова были связаны с Беларусью, с развитием белорусского музыкального искусства. Композитор был приглашен на педагогическую работу в Белорусский государственный музыкальный техникум, где преподавал музыкально-теоретические дисциплины, а позже стал заведующим учебной частью. С 1932 года продолжал педагогическую деятельность в Белорусской государственной консерватории.

Работа Ивана Ахремчика "Композитор Николай Аладов"

В годы Великой Отечественной войны Николай Аладов находился в эвакуации в Саратове, где преподавал в местной консерватории. Там он создал симфонию-балладу "В суровые дни", симфоническую поэму "Из дневника партизана", а также песни и романсы.

После возвращения в 1944 году в освобожденный Минск композитор был назначен ректором Белорусской консерватории и возглавлял ее до 1948 года. За годы педагогической работы Аладов воспитал многих замечательных музыкантов. Учениками его класса и слушателями специальных теоретических дисциплин в разные годы были известные белорусские композиторы Анатолий Богатырев, Владимир Оловников, Иван Кузнецов, Федор Пыталев и другие.

Творческий путь Николая Аладова продолжался более 60 лет. Своими произведениями 1920-1930-х годов он заложил основы жанров белорусской профессиональной музыки. Создал первые в белорусской музыке драматические и лирико-психологические симфонии. В его произведениях нашли отражение важные для Беларуси события. Именно стремление осмыслить действительность и передать ее в художественных образах определило главный вектор творчества Николая Аладова.

Большое внимание композитор уделял организации в Беларуси нотоиздательства, участвовал фольклорных экспедициях по сбору белорусских народных песен. Композитор хорошо знал белорусский фольклор и придавал ему новое звучание. Также Николай Аладов собирал и исследовал марийский, чувашский и якутский фольклор.

Своеобразностью жанрового решения выделяются его оперы. На основе белорусских поэм композитор создал комическую оперу "Тарас на Парнасе". Теме партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны посвятил оперу "Андрей Костеня", которая была поставлена в 1970 году.

Николай Аладов создал циклы романсов на стихи Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танка, вокально-симфоническую поэму на стихи Янки Купалы "Над рекой Орессой".

Главное место в творчестве Аладова занимала симфоническая музыка. Десять симфоний композитора - своеобразная энциклопедия жизни в советский период, где нашли художественно-обобщенное воплощение значительные события из жизни советского народа. Николай Аладов создал первые в белорусской музыке образцы драматической и лирико-психологической симфонии. Симфония №10, написанная в 1971 году, - последнее его произведение, в котором доминирует лирико-философская тема.

Композитором было создано около 500 произведений различных жанров: кантаты, симфонические произведения, программные сюиты и увертюры, монументальные концертные фантазии для скрипки и флейты в сопровождении оркестра, хоры и романсы, многочисленные камерно-инструментальные сочинения для фортепиано, скрипки, виолончели, духовых и народных инструментов, музыка для инструментальных ансамблей разнообразных складов, ряд из которых закрепился в концертном и музыкально-педагогическом репертуаре.

Николай Аладов пробовал себя и в роли дирижера. Не раз для исполнения своих произведений композитору приходилось вставать за дирижерский пульт. Не будучи профессиональным дирижером, композитор руководил концертным исполнением на радио оперы "Тарас на Парнасе", премьерами увертюры-фантазии "Заре навстречу" и др.

Одновременно с творческой и педагогической деятельностью Николай Аладов занимался общественной деятельностью. С 1932 года он был членом Союза композиторов БССР, а в 1949-1950 годах являлся председателем правления.

Среди представителей белорусской профессиональной музыки имя Николая Аладова занимает особое место. Композитор оставил наследие, многие жанрово-стилевые характеристики которого определили путь развития отечественной музыки XX столетия.

Творческая и общественная деятельность талантливого белорусского композитора отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета" и медалями. В 1955 году композитору было присвоено почетное звание народного артиста БССР.

Умер Николай Аладов в 1972 году. Имя знаменитого композитора носит минская музыкальная школа №2. На доме, где жил маэстро, установлена мемориальная доска. Одна из улиц Минска названа в честь Николая Аладова и его жены - искусствоведа Елены Аладовой. В 1981 году о композиторе снят фильм "Старейшина белорусской музыки".

В декабре 2019 года издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу "Композиторы Беларуси. Николай Аладов. Евгений Глебов. Сергей Кортес" в серии "Великие и знаменитые люди белорусской земли". В издание вошли архивные документы, рукописи, фотографии из личных архивов композиторов.-0-