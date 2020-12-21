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21 декабря 2020, 07:00

К 130-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Николая Аладова (досье БЕЛТА)

Николай Аладов. Фото из архива
Николай Аладов. Фото из архива

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения народного артиста Беларуси, известного композитора и педагога Николая Аладова.

Родился Николай Ильич 21 декабря 1890 года в Санкт-Петербурге в семье чиновника. С девятилетнего возраста стал заниматься музыкой и уже через два года начал пробовать свои силы в композиции. Большую роль в формировании музыкальных вкусов Аладова сыграл его учитель - композитор и этнограф Яков Прохоров. Занятия с этим педагогом дали возможность в 1910 году сдать экстерном экзамены за полный курс композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории. В дальнейшем Николай Аладов занимался преподавательской и музыкально-просветительской деятельностью.

С 1924 года жизнь и творчество Николая Аладова были связаны с Беларусью, с развитием белорусского музыкального искусства. Композитор был приглашен на педагогическую работу в Белорусский государственный музыкальный техникум, где преподавал музыкально-теоретические дисциплины, а позже стал заведующим учебной частью. С 1932 года продолжал педагогическую деятельность в Белорусской государственной консерватории.

Работа Ивана Ахремчика "Композитор Николай Аладов"
Работа Ивана Ахремчика "Композитор Николай Аладов"

В годы Великой Отечественной войны Николай Аладов находился в эвакуации в Саратове, где преподавал в местной консерватории. Там он создал симфонию-балладу "В суровые дни", симфоническую поэму "Из дневника партизана", а также песни и романсы.

После возвращения в 1944 году в освобожденный Минск композитор был назначен ректором Белорусской консерватории и возглавлял ее до 1948 года. За годы педагогической работы Аладов воспитал многих замечательных музыкантов. Учениками его класса и слушателями специальных теоретических дисциплин в разные годы были известные белорусские композиторы Анатолий Богатырев, Владимир Оловников, Иван Кузнецов, Федор Пыталев и другие.

Творческий путь Николая Аладова продолжался более 60 лет. Своими произведениями 1920-1930-х годов он заложил основы жанров белорусской профессиональной музыки. Создал первые в белорусской музыке драматические и лирико-психологические симфонии. В его произведениях нашли отражение важные для Беларуси события. Именно стремление осмыслить действительность и передать ее в художественных образах определило главный вектор творчества Николая Аладова.

Большое внимание композитор уделял организации в Беларуси нотоиздательства, участвовал фольклорных экспедициях по сбору белорусских народных песен. Композитор хорошо знал белорусский фольклор и придавал ему новое звучание. Также Николай Аладов собирал и исследовал марийский, чувашский и якутский фольклор.

Своеобразностью жанрового решения выделяются его оперы. На основе белорусских поэм композитор создал комическую оперу "Тарас на Парнасе". Теме партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны посвятил оперу "Андрей Костеня", которая была поставлена в 1970 году.

Николай Аладов создал циклы романсов на стихи Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танка, вокально-симфоническую поэму на стихи Янки Купалы "Над рекой Орессой".

Главное место в творчестве Аладова занимала симфоническая музыка. Десять симфоний композитора - своеобразная энциклопедия жизни в советский период, где нашли художественно-обобщенное воплощение значительные события из жизни советского народа. Николай Аладов создал первые в белорусской музыке образцы драматической и лирико-психологической симфонии. Симфония №10, написанная в 1971 году, - последнее его произведение, в котором доминирует лирико-философская тема.

Композитором было создано около 500 произведений различных жанров: кантаты, симфонические произведения, программные сюиты и увертюры, монументальные концертные фантазии для скрипки и флейты в сопровождении оркестра, хоры и романсы, многочисленные камерно-инструментальные сочинения для фортепиано, скрипки, виолончели, духовых и народных инструментов, музыка для инструментальных ансамблей разнообразных складов, ряд из которых закрепился в концертном и музыкально-педагогическом репертуаре.

Николай Аладов пробовал себя и в роли дирижера. Не раз для исполнения своих произведений композитору приходилось вставать за дирижерский пульт. Не будучи профессиональным дирижером, композитор руководил концертным исполнением на радио оперы "Тарас на Парнасе", премьерами увертюры-фантазии "Заре навстречу" и др.

Одновременно с творческой и педагогической деятельностью Николай Аладов занимался общественной деятельностью. С 1932 года он был членом Союза композиторов БССР, а в 1949-1950 годах являлся председателем правления.

Среди представителей белорусской профессиональной музыки имя Николая Аладова занимает особое место. Композитор оставил наследие, многие жанрово-стилевые характеристики которого определили путь развития отечественной музыки XX столетия.

Творческая и общественная деятельность талантливого белорусского композитора отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета" и медалями. В 1955 году композитору было присвоено почетное звание народного артиста БССР.

Умер Николай Аладов в 1972 году. Имя знаменитого композитора носит минская музыкальная школа №2. На доме, где жил маэстро, установлена мемориальная доска. Одна из улиц Минска названа в честь Николая Аладова и его жены - искусствоведа Елены Аладовой. В 1981 году о композиторе снят фильм "Старейшина белорусской музыки".

В декабре 2019 года издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу "Композиторы Беларуси. Николай Аладов. Евгений Глебов. Сергей Кортес" в серии "Великие и знаменитые люди белорусской земли". В издание вошли архивные документы, рукописи, фотографии из личных архивов композиторов.-0-

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