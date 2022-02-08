К 200-летию Льва Толстого выйдет серия книг с детальным разбором его жизни и произведений

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российское издательство "АСТ" в преддверии 200-летия со дня рождения Льва Толстого запустило серию книг, посвященную детальному историческому и литературному разбору жизненного пути писателя и его произведений. Первый вышедший том серии "Толстой: новый взгляд" расскажет широкому читателю о реалиях мира "Анны Карениной", отметила в пресс-центре ТАСС издатель Елена Шубина.

"Имея очень широкую фактологическую, документальную базу, эта серия создается с большим вниманием к каждому персонажу. Хотя первая книга - это "Подлинная история Анны Карениной", там очень много места уделено совершенно другим героям, причем далеко не главным. Это не только Каренин и Вронский, но и Стива Облонский, это Лидия Ивановна, это и Бетси Тверская и так далее. В итоге детально разбирается вся мозаика, которая и создает этот роман", - сказала Шубина на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Петербурге.

Автором серии выступил лауреат Госпремии Российской Федерации, создатель одной из самых полных биографий Максима Горького Павел Басинский. Как подчеркнул сам Басинский на пресс-конференции, единой и исчерпывающей книги, посвященной "Анне Карениной", быть не может, так как всегда неизбежна интерпретация. Ценность нового издания - в большом количестве исторических и биографических деталей, связанных с особенностями жизни самого Толстого и реалиями XIX века, без учета которых современный читатель может не понять многих элементов романа.

Большое внимание в новой книге об "Анне Карениной" уделено ее экранизациям, которых было сделано более 30. Вся серия "Толстой: новый взгляд" рассчитана на широкий круг читателей, в том числе на тех, кто знаком с творчеством Толстого только по фильмам и сериалам, отметил Басинский.

Через месяц после выпуска "Подлинной истории Анны Карениной" планируют запустить аудиоверсию книги, а после нее в продажу выйдет вторая книга серии - "Бегство из рая", посвященная побегу Льва Толстого из собственного имения в 1910 году. Следующий том серии затронет взаимоотношения Толстого с проповедником и черносотенцем Иоанном Кронштадтским (причисленным к лику святых Русской православной церковью), выступавшим идейным противником писателя. Еще одна книга будет посвящена сыну классика писателю Льву Львовичу Толстому, оставшемуся в тени своего известного отца.

Выход первой серии книги совпадает со 150-летием со дня начала сюжета "Анны Карениной", который был высчитан Владимиром Набоковым, пояснил на пресс-конференции Павел Басинский. До наступления 200-летнего юбилея со дня рождения Льва Толстого в 2028 году, как рассказала издатель Елена Шубина, в рамках серии "Новый взгляд" планируется выпуск еще нескольких книг о других произведениях писателя.-0-