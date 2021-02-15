Как менялось искусство иллюстрирования книг расскажут на выставке в НББ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка книжной графики "ILLUSTRATIO. Разнообразие техник иллюстрирования" откроется 16 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте НББ.

В экспозиции представлены факсимильные издания белорусского первопечатника Франциска Скорины, "Манга" Кацусики Хокусая, редкие издания французской поэзии, хромолитографии европейской моды конца XIX века. На примере этих выдающихся книжных памятников можно проследить, как менялся подход и техническая составляющая в оформлении книги.

Графика белорусских художников будет представлена офортами, литографиями, акварелями и изображениями, выполненными в других техниках. "Также будут демонстрироваться работы студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств", - отметили в библиотеке.

"Представить особенности работы художника во время процесса создания иллюстрации помогут офортный станок, краски, шаберы, кисти, штихели, резцы, литографский камень, а также образовательные видео о создании иллюстраций в различных техниках", - подчеркнули организаторы.

Специально для посетителей проекта белорусские художники-графики Вера Ковзанович, Мария Дорожко, Андрей Басалыга подготовили видеомастер-классы. Кроме наглядных примеров книжной графики в экспозицию вошли научные, научно-популярные, учебные издания, посвященные техникам иллюстрирования.-0-