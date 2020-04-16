Каннский кинофестиваль снова перенесли на неопределенный срок

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каннский фестиваль снова перенесли из-за обновленных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В середине марта стало известно, что киносмотр переносится с мая на июнь. Однако 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна будет находиться на карантине до 11 мая, а границы останутся закрытыми для граждан стран, не входящих в состав ЕС, на неопределенное время. Также все фестивали во Франции запрещены до июля.

"Мы рассматривали вариант проведения фестиваля в конце июня-начале июля, но теперь это невозможно", – говорится в сообщении фестиваля. Пока что организаторы ищут способы провести мероприятие хотя бы в урезанном виде в 2020 году.-0-