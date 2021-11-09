Каплицу рода Скирмунтов реконструируют в Ивановском районе

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Молодово Ивановского района (Брестская область) реконструируют каплицу рода Скирмунтов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.

Каплицу в форме ротонды построили в 1905-1908 годах по проекту виленского архитектора Тадеуша Ростворовского. Сегодня эта круглая часовня в стиле неоклассицизма - единственное уцелевшее сооружение в бывшей усадьбе Скирмунтов.

"Скирмунты внесли своей деятельностью большой вклад. На территории нынешнего Ивановского района они активно развивали предпринимательское дело: кирпичные заводы, суконные фабрики, завод по производству сахара-рафинада, - это все дело их рук. Были активными политическими деятелями. Наша задача - сохранить хотя бы то немногое, что осталось от их наследия, для будущих поколений", - подчеркнула Валентина Бородинчик.

Первоочередная задача - защитить часовню от разрушения. Ее реставрацией занялись в 2017 году. За это время удалось восстановить купол с крестом. Сейчас реставраторы работают с венчающим карнизом. По мере поступления финансов работы будут продолжаться. Местные власти нацелены обновить фасад здания, потом, если позволят возможности, провести работы внутри.

На реставрацию ротонды из районного бюджета направили более Br90 тыс. Привлекали еще Br6 тыс. из средств, заработанных на республиканском субботнике. "Райисполком направил письмо в Брестский облисполком на дополнительное выделение финансов для завершения работ по проектно-сметной документации. Возможно, будем пробовать подавать заявку на грант фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Хотим привести историческую ценность в порядок, чтобы туристы могли ее включить в свой маршрут по Ивановскому району", - подытожила собеседница.-0-