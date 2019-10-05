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05 октября 2019, 15:59

Карчевская: благодаря инновациям музеи становятся мультикультурными центрами

Наталья Карчевская. Фото из архива
Наталья Карчевская. Фото из архива

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось торжественное открытие IV Национального форума "Музеи Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

На форум съехались более 120 участников - музеи различного профиля, галереи, туристические и дизайнерские фирмы, изготовители музейного, выставочного и электронного оборудования. "В Бресте проходит самый масштабный форум из всех предыдущих. Организаторам пришлось постараться, чтобы разместить всех желающих. Основной упор в этом году делаем на связь с инновациями. Музей является не просто местом, где хранятся духовные ценности. Он становится мультикультурным центром, который прежде всего интересен молодежи и детям. Каждый музей старается найти свои формы работы и привлечения посетителей", - подчеркнула первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская.

Во время церемонии открытия она зачитала приветствие заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в адрес участников национального форума. "Миссия музеев в XXI веке необычайно ответственная: духовное обогащение общества, формирование чувства гордости за нашу историю, помощь молодому поколению в понимании прошлого и настоящего. Уверен, что форум поспособствует развитию музейного дела, обогатит его инновационными формами и подходами, повысит международный авторитет отечественных музеев", - обратил внимание вице-премьер.

Программа форума в Бресте довольно разноплановая. В легкоатлетическом манеже свои экспозиции представили музеи из всех регионов республики. Гостей также ждет деловая программа. Состоится конкурс музейных проектов по нескольким номинациям, лучшие будут определены в научно-просветительской, экспозиционной, выставочной и фондовой работе, издательском деле и работе с партнерами. Их деятельность оценит авторитетное жюри. Итоги будут подведены 6 октября на торжественном закрытии.

В программе форума также знакомство с тысячелетним Брестом, новыми экспозициями его музеев. Подобные новшества играют важную роль в туристической привлекательности региона, считает заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. "Музейное дело не стоит на месте и дает стимул для поиска новинок, фишек турбизнеса. Например, сегодня состоится презентация обновленного археологического музея "Берестье". Его экспозиция в нынешнем формате - это новый подход к рассказу истории города", - сказал зампред. Во время реэкспозиции обновлены все 14 залов "Берестья". Его экспозиция стала более интерактивной, появилось аудиосопровождение, используются QR-коды, 3D-очки.

Организаторами IV Национального форума "Музеи Беларуси" выступают Министерство культуры и Брестский облисполком.-0-

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