Карчевская: фильмы "Лістападзіка" пропагандируют самые главные семейные ценности

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмы конкурса для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" пропагандируют самые главные семейные ценности. Такое мнение сегодня на церемонии открытия конкурса высказала первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целью "Лістападзіка" является популяризация фильмов, которые пропагандируют самые главные семейные ценности: верность и любовь. Это замечательный фестиваль, это всегда праздник, незабываемые яркие впечатления от встреч с друзьями и новыми знакомыми", - сказала Наталья Карчевская.

В свою очередь генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Павел Скалабан высказал уверенность, что юные зрители и их родители получат удовольствие и положительные эмоции от просмотра фильмов конкурса. "Для нас принимать "Лістападзік" в кинотеатре "Пионер" - это не только большая честь, но и огромная ответственность, потому что юные зрители - самая требовательная публика. Все конкурсные фильмы сделаны с большой любовью. Я желаю зрителям насладиться профессиональным кино, при этом думать о том, что демонстрируется на экране, обсуждать, говорить о проблемных вопросах, которые ставит фильм", - отметил он.

Старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" дан сегодня в минском кинотеатре "Пионер". Лентой открытия стала немецкая картина Кати Бенрат "Рокка меняет мир".

Фильм "Рокка меняет мир" откроет "Лістападзік-2019" "Трогательная история оптимистичной девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир, уже была признана лучшей картиной для детей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии", - рассказали в пресс-центре фестиваля.

Всего в программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представлено 8 картин. В их числе "Булбул может петь" (Рима Дас, Индия), "Колония" (Женевьева Дюлюд-Де Селль, Канада), "Малыш Санджи" (Чжан Годун, Китай), "Мое невероятное лето с Тесс" (Стивен Ваутерлод, Нидерладны, Германия), "Неуравновешенная" (Мартин Лунд, Норвегия), "Чускит" (Прийя Рамасуббан, Индия) и "Альфонс Циттербаке - отсчет пошел" (Марк Шлихтер, Германия, фильм вне конкурса). Показы пройдут по 5 ноября в кинотеатре "Пионер".-0-

Хайнеманн: детское кино должно быть ориентировано на всю семью "Все то, что снимается для детей старше шести лет, должно быть ориентировано на совместный семейный просмотр", - сказал член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" немецкий писатель, режиссер театра и кино Томас Хайнеманн.

Современное детское кино должно заставлять зрителя думать - Суарес "Взрослые не всегда учитывают, что дети могут мыслить, чувствовать очень глубоко и тонко. На мой взгляд, в детском кино это не всегда отражено", - сказала председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" Клара Суарес.

Фото Оксаны Манчук