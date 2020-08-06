Кинофестиваль "Лістапад" пройдет 6-13 ноября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 6 по 13 ноября. Такая информация размещена на сайте кинофорума, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль планируется провести в оффлайн-формате с показами кино на большом экране, лекциями, встречами, торжественными церемониями, живым и искренним общением между профессионалами индустрии и любителями кино. Организаторы отмечают, что с учетом эпидситуации будет сделано все возможное для организации комфортных и безопасных встреч со зрителями.

Учредителями форума выступают Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-