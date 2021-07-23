Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Мы проводим "Паўночнае ззянне" в онлайн-формате уже второй раз, и если в прошлом году для нас это был вызов, то в этом - путь к совершенству и процесс закаливания рабочего, творческого и человеческого духа. Над созданием фестиваля работали известные талантливые и творческие личности из Беларуси и Финляндии. Коллаборация получилась интересная, новый сезон обещает быть уникальным. Его слоган - "Кіно ідзе", - рассказали организаторы.

Программа фестиваля традиционно включает индустриальную платформу с мастер-классами и лекциями, а также блоки документальных, игровых и белорусских фильмов. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с белорусскими (реже русскими) субтитрами. В этом году будут показаны 25 фильмов из стран Скандинавии, Балтии и Беларуси.-0-