Кинопроект "Янка Купала" отмечен призом на международном фестивале в Москве

Николай Шестак в роли Янки Купалы. Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный кинопроект "Янка Купала" режиссера Владимира Янковского получил приз "Событие кинематографического года" на втором международном фестивале кино стран Содружества "Московская премьера". Показ фильма состоялся 14 ноября в московском Доме кино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Историческая драма "Янка Купала" повествует о судьбе народного поэта Беларуси. В картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века. Трейлер фильма есть на английском, русском, белорусском и китайском языках. Авторы сценария - Алена Калюнова, Александра Борисова и Владимир Янковский.

Еще один белорусский фильм режиссера Дарьи Юркевич "Мышеловка" отмечен наградой "Колючий взгляд" и дипломом конкурса короткометражных фильмов за смелую интерпретацию идей Франца Кафки и Даниила Хармса в образах современного мира.

"Московская премьера" - ежегодный фестиваль, который проводится для поддержания единого пространства кино. Он объединяет кинематографистов и зрителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Фестиваль организован при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-