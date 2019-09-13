Китайские художники проведут в октябре в Минске мастер-классы

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация китайских художников приедет в октябре в Минск, сообщил директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов на третьем заседании комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во второй декаде октября Национальный художественный музей будет принимать делегацию китайских художников, которые привезут свою выставку и проведут мастер-классы по живописи для всех желающих", - рассказал директор.

По его словам, в настоящее время Беларусь и Китай связывают не только деловые и экономические отношения, но и всесторонняя дружба между народами. "Культура всегда была и остается неотъемлемой частью международного сотрудничества. Реализация совместных проектов в рамках стратегической инициативы "Пояс и путь" также одна из наших приоритетных задач, - сказал Владимир Прокопцов. - Национальный художественный музей и Белорусская конфедерация творческих союзов на протяжении многих лет активно сотрудничают с китайскими коллегами. В 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве между конфедерациями творческих союзов двух стран".

Тесное сотрудничество и дружба связывают НХМ и с Национальным художественным музеем КНР, в 2017-2018 годах состоялся обмен выставками коллекций между музеями. В 2019-м было подписано соглашение о сотрудничестве с художественным музеем провинции Шаньдун.

Владимир Прокопцов напомнил, что 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае. "Это дает нам много идей и направлений для реализации проектов, - отметил он. - В первой половине октября НХМ вместе с минской гимназией №175 с архитектурно-художественным уклоном будет принимать делегацию учащихся, преподавателей, художников из Пекина. Во время их визита планируется проведение мастер-классов, знакомство с нашим музеем и другими достопримечательностями Беларуси. В мае 2020 года белорусская конфедерация, НХМ и гимназия планируют провести второй этап конкурса "Белорусско-китайская дружба глазами наших детей".

С 23 по 26 октября Белорусская конфедерация творческих союзов примет участие в международном культурном форуме в рамках стратегического партнерства "Пояс и путь", который состоится в Шанхае. "Все эти мероприятия направлены на повышение интереса к Беларуси среди китайских художественных вузов, а также привлечение студентов в художественные вузы Беларуси", - подчеркнул Владимир Прокопцов.-0-