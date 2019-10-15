Китайский фарфор и японские вазы XVIII-XX веков представят на выставке в Гомеле

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка изделий декоративно-прикладного искусства Китая и Японии XVIII-XX веков откроется 16 октября в музее истории города Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - уникальные подлинные изделия декоративно-прикладного искусства Китая и Японии XVIII-XX веков. Посетители выставки смогут увидеть фарфор эпохи династии Цин, рельефные вазы Сацума с яркой росписью и позолотой, жанровую и портретную живопись, роспись по шелку, вышивку, резьбу по кости, дереву и многое другое.

"Каждый из представленных экспонатов имеет свою историю, интересную, порой загадочную и необычную. На церемонии открытия владельцы коллекции Елена и Дмитрий Михеенковы расскажут о ее создании, появлении того или иного экспоната", - отметили в госучреждении. Также участников открытия в музее ждет чайная церемония, во время которой угостят китайским и японским напитком.

Семья Михеенковых на протяжении многих лет тщательно собирала экспонаты в различных уголках Франции и других странах Европы. В их коллекции - более 100 антикварных и винтажных экземпляров.

Побывать в удивительном мире старинных азиатских предметов в музее истории города Гомеля можно до конца ноября.-0-