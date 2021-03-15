Классические музыканты устроят флейтовый баттл в Белгосфилармонии

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Флейтовый баттл" состоится 19 марта в Малом зале имени Г.Ширмы Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Солистка Белгосфилармонии Дарья Елисеева и Алексей Ладик представят новый проект "Флейтовый баттл". "Это уникальный для классических музыкантов формат. Артисты подготовили интересную программу. В этот вечер у зрителей будет возможность сравнить и оценить их мастерство. На сцене флейтистам будут помогать замечательные музыканты и мастера своего дела Юлия Рожковская (виолончель), а также Алика Духновская и Анастасия Воронович, которые весь вечер будут за роялем" - рассказали организаторы.

"Согласитесь, не так часто классические музыканты, особенно флейтисты, меряются на сцене силами в творческом соревновании", - отметили в филармонии.

Алексей Ладик свое музыкальное образование начал со средней школы с музыкальным уклоном, затем поступил в Минский государственный музыкальный колледж имени М.И.Глинки, а после и в Белорусскую государственную академию музыки. После окончания Академии музыки с присуждением квалификации "концертный исполнитель" Алексей Ладик продолжает развиваться и посещает мастер-классы в Германии. Он участвует в большом количестве музыкальных проектов, является артистом Белорусского государственного академического музыкального театра, а также ведет педагогическую деятельность.

Дарья Елисеева является солисткой Белорусской государственной филармонии, мастером сцены, лауреатом международных конкурсов. Свое музыкальное образование начала в Гимназии-колледже искусств имени И.О.Ахремчика в Минске. Прошла обучение в Региональной консерватории Парижа во Франции. С отличием окончила Белорусскую государственную академию музыки, имеет магистерскую степень по специальности "Музыкальное искусство". Продолжает развивать свое мастерство у ведущих флейтистов мира, активно участвует в различных музыкальных проектах и также ведет педагогическую деятельность.

В программе прозвучат произведения композиторов Карла Вебера, Камиля Сен-Санса, Жоржа Баррера, Филиппа Гобера, Жака Ибера, Эжена Бозза, Андре Жоливе, Павла Карманова, Яна Кларка.-0-