Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на выставке в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня презентуем книгу "Традиции суверенной Беларуси", - отметила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович. - Точно так же, как крепкая семья сильна своими традициями, укрепляющими и объединяющими ее еще больше, так сильна своими традициями и страна: Беларусь сумела не только сохранить старые, но и создать новые, самобытные. Совсем недавно мы отмечали 25-летие Конституции и института президентства. В честь этой знаковой даты в книгу включено именно 25 традиций, без которых мы не представляем нашу страну и по которым нас знает мир. А эту выставку тоже уже можно назвать нашей доброй традицией, и мы будем продолжать ее и поддерживать".

Книга издана при поддержке Министерства информации и включает 400 фотографий. В ней собраны наиболее значимые и знаковые события белорусского народного календаря, а также инициативы Президента, ставшие традициями. Празднование Дня Независимости и Дня Победы, Рождественский турнир любителей хоккея и "Золотая шайба", "Александрия собирает друзей" - это лишь немногие из традиций, которые сплачивают нацию, символизируют силу народного единства и вызывают чувство гордости за родную землю.

"Почему 25 традиций суверенной Беларуси? 25 лет Конституции. 25 лет института президентства. 25 традиций, которые 100% будут неоднозначно обсуждаться самыми разными аудиториями. Людям, которые будут анализировать и листать страницы книги, предстоит еще, уверен, высказать мнение о том, что здесь изложили авторы, - подчеркнул заместитель министра информации Игорь Бузовский. - И поверьте, эта книга будет вспоминаться еще и через 100 лет".

Игорь Бузовский

Фотоальбом БЕЛТА во время работы книжной выставки экспонируется на Национальном стенде Беларуси. "То, что вы сделали в этот год, - резюмирующие вещи истории Беларуси. Сегодня на выставке таких проектов не так много, но они начали появляться. Я позволю себе вспомнить авторский день, который был вчера. Хочется назвать Игоря Марзалюка, Ивана Антоновича, Вячеслава Бондаренко, тех людей, которые уже сегодня вызывают определенный резонанс в вопросах, связанных с анализом исторических событий и факторов. Эта книга, поверьте, немного по-другому, визуализированно подает историю, которую, возможно, другие хотели бы подать иначе", - продолжил Игорь Бузовский.

"Книга БЕЛТА - это знаковый проект, результат нашей совместной работы. Министерство информации активно принимало участие и в анализе, и в рассмотрении материалов, которые подавались для обобщения. Искренне рад, что те коллективы, которые были объединены для создания этого проекта, погрузились в поиски этих традиций, и очень рад, что именно эти традиции сегодня мы представляем", - подчеркнул он.

К слову, во время презентации все желающие вместе с артистами Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта "Строчицы" смогли принять участие в древнем белорусском обряде "Гуканне вясны". Традиционно во время обряда из теста пеклись небольшие птицы, в некоторых регионах их называют "буськи". Попробовать их смогли все участники и гости презентации.-0-

Карлюкевич: книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" - убедительный проект изложения современной истории Тексты и фотографии в книге показывают многогранность традиций суверенной Беларуси за последнюю четверть века. Здесь все: и политика, и социальный уклад жизни, и те главные культурные события, которые происходили за это время и стали традицией.

Фото Оксаны Манчук, Андрея Покумейко