Книга юной писательницы Софии Ворсы о путешествиях вышла в "Белорусской энциклопедии"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Спидометр" юной белорусской писательницы Софии Ворсы вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

Новая книга Софии Ворсы рассказывает о дороге, путешествиях, встречах в пути. "Издание увидело свет в то время, когда многие мечтают о поездках. Изоляция, закрытые границы из-за COVID-19, отложенные, а потом и отмененные путешествия - уже больше года все мечтают о том, чтобы это поскорее закончилось, и тогда жизнь, как нам кажется, вернется в нормальное русло. Наше отношение к поездкам изменилось", - отметили в издательстве.

В "Белорусской энциклопедии" подчеркнули, что София Ворса любит дорогу особенной любовью - как может любить ее только молодой человек, увлеченный автостопом. "Когда путешествуешь без билета в кармане, заранее оплаченного отеля, эмоции и впечатления от встречи с дорогой будут совсем иными, более сильными, полными, красочными. В ее рассказах происходят нежданные встречи и открытия, переплетаются сказка и действительность, радость и грусть - все так же, как в жизни, только границы обычного уже смещены самой ситуацией путешествия. Мир, который открывается нам в этой небольшой книжке, глубок и интересен", - рассказали в "Белорусской энциклопедии".

"Особенно важным кажется то ощущение полноты жизни, которое возникает в каждом фрагменте, просвечивает сквозь каждую фразу. Мы стали осмотрительны и осторожны, возможно, слишком. Мы хотим предвидеть все, что только может случиться, постоянно беспокоимся и думаем, что тем самым делаем свою жизнь лучше. Но на самом деле часто за всеми планами, продуманными от и до, стоит только беспокойство и еще большее беспокойство - и более ничего. Свежие и сильные эмоции, которых так много в этих маленьких рассказах, противятся тому, чтобы можно было просчитать поворот сюжета и мысли, связать прямой линией начало и конец", - уверены в издательстве.

Книга "Спидометр" просит читателей попробовать хотя бы на время чтения забыть о своих планах, вечной занятости, о мудрости и опыте и прожить вместе с героями несколько часов на полной скорости. Вполне вероятно, что те, кому окажется близко мироощущение автора, захотят вернуться к рассказам, перечитать их еще и еще раз, а также, конечно, будут ждать новых книг Софии Ворсы.

София Ворса - юная белорусская писательница, лауреат многих международных литературных конкурсов. Ее произведения известны читателям Беларуси, России, Болгарии, Японии, Литвы и Польши. Белорусы уже могли прочесть ее книги "Десять простых историй", "Город слепых перекрестков", "День учителя", "Рыба".-0-