Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Созвездие героев земли белорусской", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Издание увидело свет в серии "Беларусь помнит. Во имя жизни и мира", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Главный редактор издательства кандидат исторических наук Лариса Языкович отметила, что новая книга принципиально отличается от предыдущих справочных изданий о Героях Советского Союза, выпущенных в "Белорусской Энциклопедии имени Петруся Бровки". "Героями Советского Союза были самые разные люди: летчики и танкисты, моряки и связисты, пехотинцы и кавалеристы, медики и артиллеристы, а также белорусские партизаны и подпольщики - герои борьбы в тылу врага. Книга рассказывает не только о количестве героев, их подвигах, местах захоронения, о том, как сохраняется память о них в Беларуси и странах СНГ, но и впервые в белорусском книгоиздании дает ответы, например, на такие вопросы: чем отличаются танковые войска и когда они появились, сколько танкистов было удостоено звания Героя Советского Союза и сколько среди них белорусов и уроженцев Беларуси. Это же можно сказать о пехотинцах, моряках, летчиках", - отметила она.

Иллюстрированное справочное издание, подготовленное во время Всебелорусской акции "Беларусь помнит!", потребовало значительной авторской работы и представляет интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов и школьников, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием. Авторы издания - профессиональные историки - академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук Александр Коваленя и военный историк, кандидат исторических наук Борис Долготович.-0-