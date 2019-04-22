Книга о лагере военнопленных в Масюковщине продолжит серию "Беларусь. Трагедия и правда памяти"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" подготовило книгу "Масюковщина. Трагедия белорусских военнопленных", которая станет четвертой в научно-популярной серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти", сообщила главный редактор издательства Лариса Языкович в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заканчиваем книгу о военнопленных, которые находились в лагере Масюковщины. Нацисты уничтожали всех: и мирных граждан, и партизан, и подпольщиков, и еврейское население, и военнопленных. Мы должны об этом помнить. А чтобы не повторилась такая страшная война, мы вносим свой вклад путем создания книг и показываем, насколько это все было страшно и ужасно", - сказала главный редактор.

Издательство создает серии книг, посвященные юбилейным датам - 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы. В серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти" уже вышло три книги: "Хатынь. Трагедия белорусских деревень", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке". "Новогрудское гетто по уничтожению еврейской национальности уникально, потому что люди в нем боролись. Они вырыли подкоп более 200 м, около 200 человек смогли уйти оттуда. Затем они создали партизанский лагерь и, как могли, боролись с немецкими оккупантами. Такого больше не было нигде: ни в Советском Союзе, ни в Европе, поэтому важно показать и такое сопротивление", - отметила Лариса Языкович.

Готовится также издание о партизанском движении Беларуси и людях, которые сознательно выбрали такую борьбу, а не в рядах Красной армии. "Партизаны не только воевали, но и просто жили. У них были созданы и медицинские части, и школы, и даже самодеятельность, художники создавали картины - обо всем этом будет рассказано в этой книге", - анонсировала главный редактор БелЭН. - Идет также работа над книгой о параде партизан, который состоялся во многих городах после освобождения Беларуси в июле 1944 года".

Кроме того, издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" вместе с Национальным архивом готовит проект о сожженных деревнях - "Трагедия белорусских деревень".-0-