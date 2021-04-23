Книга об этнографии, архитектуре и краеведении Полесья вышла в "Белорусской энциклопедии"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Вандроўкі па Палессі" вышла в серии "Энцыклапедыя рарытэтаў" в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Полесье - изумительный и загадочный край Беларуси, историко-географическая и этнографическая область в бассейне реки Припять. Болота, многочисленные реки, мягкий климат - все это наложило своеобразный отпечаток на материальную и духовную культуру коренных жителей региона - полешуков.

"Спрятанное в болотистых лесах, Полесье всегда привлекало к себе своей таинственностью. Туда было совершено много этнографических экспедиций в начале ХХ века. В издании "Вандроўкі па Палессі" представлены уникальные фотографии из собрания Музея Белорусского Полесья в Пинске, большинство которых публикуется впервые. Они сделаны с 1923 по 1939 год в 58 населенных пунктах Западного Полесья. Это ценные визуальные документы по этнографии, архитектуре, краеведению белорусского и украинского Полесья, истории Пинска и его музея. В книге также рассмотрена история возникновения фотолетописи Полесья, создания фотоколлекции Музея Белорусского Полесья, приведены биографии местных фотографов и исследователей, сделаны комментарии к фотографиям", - рассказали в издательстве.

Книга будет полезна всем заинтересованным в изучении белорусского Полесья, этнографии и культуры нашей страны, может быть использована учителями школ и преподавателями вузов как дидактический материал.-0-