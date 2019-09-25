Книги о белорусской элите ХІІ-ХХ веков и Грюнвальдской битве планируют перевести на украинский язык

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги "Грунвальдская бітва" Яна Длугоша и "У засені замкаў і палацаў" Бориса Лазуко, вышедшие в издательстве "Беларусь" планируют перевести на украинский язык, заявил журналистам директор издательства Сергей Пешин, передает корреспондент БЕЛТА.

На полях 26-го Форума издателей во Львове достигнута договоренность о переводе на украинский язык белорусских изданий. "Нам на форуме было интересно посмотреть, как его посетители будет воспринимать наши издания на белорусском языке. Был проявлен интерес выше ожидаемого, фактически ни одна книга не осталась без внимания. Особо интересовали книги по истории белорусского костюма, нашей кухне, культуре, - рассказал Сергей Пешин. - Провели переговоры по переводу наших книг "Грунвальдская бітва" Яна Длугоша и "У засені замкаў і палацаў" Бориса Лазуко на украинский язык и их изданию".

26-й Форум издателей во Львове прошел с 18 по 22 сентября под лозунгом "Поиск причастного". В нем приняли участие более 300 издателей, которые представили свыше 2 тыс. книжных новинок. Основной площадкой форума стал Дворец искусств, всего же было задействовано 40 локаций. Форум включал более 700 мероприятий: семинары, презентации книг, встречи книгоиздателей.

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