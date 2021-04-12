Книги знаменитой библиотеки Хрептовичей и уникальную переписку XIX века покажут в НББ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Кнігазбор Храптовічаў: на шляху вяртання" откроется 15 апреля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В Музее книги НББ впервые будут представлены уникальные экспонаты: переписка XIX века семьи Хрептовичей и возвращенные из-за границы книги из их знаменитой библиотеки в Щорсах", - отметили организаторы.

Три книги и переписка представителей рода Хрептовичей были возвращены в Беларусь из Германии в феврале 2020 года и с тех пор хранились в Национальной библиотеке. "Возвращение происходило усилиями благотворительного фонда "Щорсы и Хрептовичи". Некогда библиотека, которую начинал собирать канцлер Иоахим Литавор Хрептович в XVIII веке, считалась одной из богатейших в Восточной Европе", - подчеркнули в НББ.

"Как древние книги, так и переписка на французском языке являются чрезвычайно ценными памятниками своего времени, которые до сих пор нигде не публиковались и не демонстрировались публике. В прошлом году с согласия последних владельцев обнаруженные ценные документы были переданы в Беларусь", - рассказали организаторы.

Во время открытия выставки состоится официальная передача книг и переписки Хрептовичей на хранение в Национальную библиотеку.

Кроме этого, представители НББ и благотворительного фонда расскажут о первом опыте исследования книг и переписки Хрептовичей, обратят внимание на их значение для белорусской и мировой культуры, а также поведают о новых шагах в изучении истории знаменитого рода, его наследия в Беларуси и за границей.

Также в экспозиции будут представлены художественные произведения студентов БНТУ, работавших волонтерами в летних лагерях по благоустройству имения Хрептовичей в Щорсах в 2018-2019 годах.

Выставка будет открыта до 30 апреля.-0-