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06 октября 2021, 10:51

Книгу о богатстве архитектуры водяных мельниц презентуют в НББ

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги Франтишка Жилко "Млынарства ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць" состоится 7 октября в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В издании отражена история мукомольного дела в Беларуси и содержится около 500 давних и современных фотографий. Описаны интересные технические и исторические детали, а также использованы материалы из воспоминаний потомков белорусских мельников. Франтишек Жилко составил фототеку снимков начала XXI века, на которых зафиксировано богатство архитектуры водяных мельниц, их гармоничное сочетание с окружающей средой. "Издание включает списки водяных мельниц из архивов Минска, разделы, посвященные мельницам и мельничеству в устном народном творчестве и произведениях художников Беларуси", - рассказали организаторы.

Гостям мероприятия также представят выставку других произведений Франтишка Жилко и изданий, посвященных мельничеству в Беларуси. Начало презентации в 16.00 в галерее "Лабиринт".

Франтишек Жилко - уроженец Сморгонщины, меценат, исследователь-краевед, автор ряда статей. На его писательском счету книга "Вілія вачыма вандроўніка: краязнаўчыя нарысы" (2012). Он также является составителем издания "Мае ўспаміны" (2018).-0-

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